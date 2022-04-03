На видео Дэвид Нассау быстро пролистывал интерфейс Arc Control и случайно показал характеристики видеокарты

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

реклама

Intel в оверлее Intel Arc Control случайно засветила тактовые частоты своей новой видеокарты. В рамках видео ведущий Дэвид Нассау быстро пролистывает пользовательский интерфейс Arc Control, играя в кооперативный шутер с ранним доступом Arcadegeddon. На одном из кадров можно заметить, что пользовательский интерфейс показывает тактовую частоту графического процессора 2250 МГц и «мощность графического процессора» 172 Вт. Это, конечно, не характеристики Arc A380M.

Действительно, если посмотреть на анонсированные модели Alchemist, то показанные характеристики, включая тактовую частоту памяти всего 1093 МГц, даже отдаленно не соответствуют ни одному из обещанных графических процессоров. Такая низкая частота памяти имеет смысл только в том случае, если мы говорим о памяти GDDR6X, которая дает эффективную скорость передачи данных в 16 раз выше. Умножение 1093 на 16 дает скорость передачи данных 17,5 Гбит/с.

Вот возможные характеристики и сравнение с видеокартами от AMD и NVIDIA:

Таким образом, графический процессор мощностью около 175 Вт, работающий на частоте 2250 МГц и имеющий память GDDR6X на 17,5 Гбит/с – звучит довольно внушительно. Возможно, Нассау просто использовал высокопроизводительный графический процессор Alchemist при захвате экрана и забыл скрыть характеристики, но также вполне возможно, что он это сделал специально для особо внимательных зрителей.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

На снимке экрана показана «мощность графического процессора» 172 Вт, которая, как предположительно, предназначена для самого ядра графического процессора. Вполне вероятно, что нехватка памяти GDDR6X, а также механизмы подачи питания платы также будут потреблять некоторое количество электроэнергии. В таком случае можно ожидать, что общая мощность графического процессора будет составлять около 225 Вт.