На мероприятии показали видеокарты MTT S60 для настольных ПК и рабочих станций и MTT S2000 для серверов

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Moore Threads была основана в октябре 2020 года и в конце 2021 года объявила о том, что станет первой в Китае компанией с «полнофункциональными графическими процессорами». Сегодня пекинский стартап официально анонсировал свои первые две видеокарты; MTT S60 для настольных ПК и рабочих станций и MTT S2000 для серверов. Оба основаны на 12-нм графических процессорах, созданных с использованием архитектуры MUSA, а MTT S60 был продемонстрирован на мероприятии, посвященном игре League of Legends в разрешении 1080p.

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Сегодня на презентации основатель и генеральный директор Moore Threads Чжан Цзяньчжун впервые появился на публике в своей нынешней роли. В ITHome поясняют, что Цзяньчжун — бывший глобальный вице-президент Nvidia и GM в Китае и уже 15 лет активно занимается графическим бизнесом. У него сильная команда с опытом работы в отрасли в Китае и за рубежом.

Прежде чем более подробно рассмотреть то, что было запущено сегодня, нужно наметить основные характеристики устройств, которые известны на этом раннем этапе:

Таблица взята с портала Tom’s Hardware Если вам нужна точка отсчета для заявленной производительности графического процессора MTT S60 с 6 терафлопами, Xbox One X был объявлен как имеющий графический процессор с 6 терафлопами еще в 2017 году. Nvidia GeForce GTX 1070 годом ранее имела довольно похожую производительность по этому показателю, т.е. примерно 6,5 терафлопс. Если вам нужна точка отсчета для заявленной производительности графического процессора MTT S60 с 6 терафлопами, Xbox One X был объявлен как имеющий графический процессор с 6 терафлопами еще в 2017 году. Nvidia GeForce GTX 1070 годом ранее имела довольно похожую производительность по этому показателю, т.е. примерно 6,5 терафлопс.

Архитектура MUSA первого поколения получила название Sudi. Согласно сообщениям с мероприятия, этот графический процессор имеет четыре основных механизма обработки: графику, искусственный интеллект, видео и физику.

В рамках презентации запуска был показан широкий спектр демонстраций. Для демонстрации механизма рендеринга графики Moore Threads показал игру League of Legends, которую запустили на MTT S60. Не самая требовательная игра, но геймеры будут рады узнать, что поддерживаются расширенные функции, такие как глобальное освещение, пространственно-временное сглаживание, физический рендеринг, мягкие тени, отражения и объемный свет. Игра работала в разрешении 1080p, но ничего неизвестно о качестве графики или средней частоте кадров. Также следует помнить, что официальные рекомендуемые спецификации для League of Legends очень низкие — для плавной игры Riot рекомендует только Nvidia GeForce 560 или AMD Radeon HD 6950 или лучше (обновленные спецификации от июля 2021 года).

Переходя к ИИ, видеокарты на базе MUSA могут поддерживать различные основные фреймворки ИИ, например, для ускорения обработки изображений, обработки звука, обработки естественного языка и т. д.

Обработка видео происходит с помощью так называемого интеллектуального мультимедийного движка. Утверждается, что он способен поддерживать кодек 8K и совместим с кодеком AV1 для облачных конференций, прямых трансляций и многого другого.

Наконец, что не менее важно, физический движок, получивший название Alphacore, работает с такими инструментами, как Unity, Houdini и Unreal, для ускорения реалистичного движения сложных структур и материалов.

Демонстрация совместной работы нескольких технологий обработки графических процессоров архитектуры MUSA была проведена в программах 3D-рендеринга, распознавании изображений, анимации аватаров метавселенной, программном обеспечении для научного моделирования и многом другом.

В ответах на вопросы генеральный директор Moore Treads повторил мудрость того, что драйвер видеокарты и вспомогательное программное обеспечение чрезвычайно важны для успешности продукта. Судя по утверждениям Цзяньчжуна, в его компании есть все, что нужно и в этом направлении. Например, говорят, что архитектура MUSA поддерживает OpenCL, SYCL, CUDA, Vulkan, DirectX, OpenGL/GLES и другие основные программные интерфейсы. Кроме того, эти графические процессоры будут работать с системами на базе процессоров x86 и Arm, а также со всеми отечественными (китайскими) основными операционными системами.

Следует также отметить, что прогресс, показанный Moore Threads, является экстраординарным. С момента своего основания в октябре 2020 года она в течение 100 дней успешно разработала полнофункциональный графический процессор с множеством современных вспомогательных функций и технологий, о котором наконец-то было объявлено сегодня в анонсе двух SKU.

В Moore Threads было вложено много средств. Компания назвала несколько китайских партнеров по ПК, включая Lenovo и Tencent. Так что нельзя сказать, что эта компания – аутсайдер. Тем не менее демонстрации не были очень информативными, и доказательство успешности продукта — тестирование в руках конечного пользователя.

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С учетом ускоренного роста и развития, наблюдаемого до сих пор, компании не потребуется много месяцев, чтобы отправить продукт независимым тестерам/общественности, и тогда мы действительно увидим, чего может достичь MTT S60.