В тестах GFXBench 3.1 Exynos 2200 в среднем отстает на 21%

Чуть больше месяца назад Samsung представила процессор Exynos 2200 с графическим процессором Xclipse 920 на базе графической архитектуры AMD RDNA 2. Эта комбинация была разрекламирована как обеспечивающая «максимальные игровые возможности для мобильных телефонов». И, возможно, после некоторой оптимизации это действительно будет так. Однако на данный момент результаты тестов выглядят не так уж хорошо.

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Утечки и слухи — это одно, но теперь, когда Galaxy S22 Ultra был запущен с двумя разными чипами, начали появляться сравнительные данные, которые предположительно более надежны. Версия, выпущенная в США, рекламирует флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, а версия, поставляемая в Европу и некоторые другие территории, оснащена собственным Samsung Exynos 2200.

Последние тестовые данные Exynos 2200 получены от ютубера Golden Reviewer, который получил в свои руки Galaxy S22 Ultra с чипом от Samsung. Этот восьмиядерный процессор состоит из одного ядра Cortex-X2 с тактовой частотой 2,8 ГГц, трех ядер Cortex-A710 с тактовой частотой 2,52 ГГц и четырех ядер Cortex-A510 с тактовой частотой 1,82 ГГц.

Конечно, наибольший интерес применительно к играм представляет графический процессор Xclipse 920.





Видео длится почти 14 минут, но переходя сразу к делу, в Genshin Impact Exynos 2200 выдает в среднем 30,2 кадра в секунду. По большей части fps оставался стабильным, хотя иногда опускался ниже 20 и ненадолго достигал минимума в 13 кадров в секунду (отметка 4 минуты 38/39 секунд).

В отдельном видео ютубер сравнил Motorola Edge X30 с процессором Snapdragon 8 Gen 1, запустив ту же игру с теми же настройками. Результат? Флагманский чип от Qualcomm в среднем выдавал 52,9 кадра в секунду, что примерно на 75% лучше, чем у Exynos 2200.

Конечно, это всего лишь один тест, который может быть не оптимизирован должным образом, и сравнение проводится на двух разных телефонах. Но справедливо сказать, что от разрекламированного Exynos 2200 все ждут гораздо лучшие результаты.

Golden Reviewer также опубликовал в Твиттере множество тестовых данных, сравнивающих Exynos 2200 с различными другими чипами.

В GFXBench 3.1 Exynos 2200 набрал в среднем 141 кадр в секунду по сравнению со 175 кадрами в секунду (на 24% лучше) у Snapdragon 8 Gen 1. А в 3DMark Wildlife Extreme Exynos 2200 набрал 2263 балла по сравнению с 2670 (на 18% лучше) для Snapdragon 8 Gen 1.

Основная версия заключается в том, что Samsung занижает мощность GPU на Exynos 2200, чтобы поддерживать температуру и время автономной работы на определенных уровнях. Так что, если это так, у Xclipse 920 есть возможность вырваться вперед как за счет обновлений прошивки, так и за счет оптимизации драйверов.

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Когда в прошлом месяце Samsung анонсировала Exynos 2200, AMD заявила, что графический процессор Xclipse — это первый результат нескольких запланированных поколений графики AMD RDNA в SoC Exynos.