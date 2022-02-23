Нововведение коснется устройств, которые обошли требование к TPM 2.0

Microsoft впервые представила Windows 11 в июне прошлого года, но это объявление было быстро встречено критикой из-за довольно высоких системных. Так, для установки обязательно требуется Trusted Platform Module (TPM) версии 2.0, хотя Microsoft не публиковала эталонную реализацию TPM 2.0 до октября 2016 года. Это означает, что процессоры, выпущенные совсем недавно, в начале 2017 года, не соответствуют системным требованиям для Windows 11.

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Однако как только Microsoft начала развертывание Windows 11, компания предложила хак в реестре, чтобы обойти проверку совместимости ЦП установщика Windows 11, что позволило пользователям обойти требование TPM 2.0 и установить новую OC. Учитывая существование обходного пути, системные требования для Windows 11 функционально не так высоки, как кажется на первый взгляд.

Однако, несмотря на то, что можно обойти проверку оборудования и установить Windows 11, Microsoft ясно дает понять, что принудительная установка на неподдерживаемое оборудование не рекомендуется. Документация поддержки Microsoft по изменению реестра содержит предупреждение о том, что оно может привести к серьезным проблемам. Пользователи, принудительно установившие обновление Windows 11, также получают длинное предупреждение.

В настоящее время Microsoft тестирует новый метод напоминания пользователям Windows 11 о том, что их компьютеры не соответствуют системным требованиям. Windows Latest заметила, что сборка Windows 11 Dev Channel 22557 включает добавление водяного знака «Системные требования не выполнены», который появляется на рабочем столе. К счастью, водяной знак не рисуется поверх открытых приложений, как водяной знак «Windows не активирована». Однако этот новый водяной знак еще не добавлен в стабильную версию, поэтому нет гарантии, что его текущая форма является окончательной.

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Сборка для разработчиков также включает предупреждение «Системные требования не выполнены» в приложении «Настройки». Это предупреждение и водяной знак на рабочем столе — единственные напоминания о принудительной установке Windows 11. К счастью, в случае, если водяной знак все же доберется до стабильной версии OC, есть способ отключить его: