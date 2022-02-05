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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Microsoft рассказала о механизмах обновления Windows 11
Первоначально компания заявляла об обновлении OC один раз, осенью. Однако это не совсем так.
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Microsoft недавно заявила, что в этом месяце выпустит свое первое настоящее обновление для Windows 11, включая улучшенную панель задач и виджет погоды на ней. Но то, как он доставляет эти новые функции на ваш ПК, будет не сразу очевидным. Однако недавнее сообщение в блоге дает некоторые подсказки о том, чего ожидать.

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Пользователи Windows 10 и Windows 11 привыкли получать уведомления о предстоящих обновлениях функций Windows либо в подразделе «Центр обновления Windows» меню «Настройки Windows 10», либо во всплывающем уведомлении. Microsoft недавно заявила, что в будущем Windows будет выпускать одно большое обновление функций в год. Но есть и новые, более мелкие способы, с помощью которых Microsoft будет внедрять улучшения в Windows и за пределами этих промежуточных выпусков. 

В сообщении блога, объясняющем, что будет дальше с программой Windows Insider, Microsoft объяснила, как она будет предоставлять обновления для своих бета-каналов и каналов разработки помимо новых формальных сборок. Механизмы, которые будет использовать Microsoft, были объяснены в контексте программы Insider, но они могут и, вероятно, будут использоваться для доставки обновлений на стабильную версию Windows 11 (и, возможно, 10 тоже). Они известны как Feature Experience Packs, Web Experience Packs и Online Service Experience Packs, и вы можете увидеть, что все три отображаются в Центре обновления Windows.

Исторически новые функции поставлялись с новыми выпусками. Microsoft поставляла их как в «пакетах обновлений» для более старых версий Windows, так и переносила их в Windows 10 и Windows 11 в выпусках функций, таких как, например, Windows 10 Creators Update. Но Microsoft попыталась разделить различные элементы Windows на отдельные направления разработки, чтобы их можно было поддерживать и обновлять по собственному графику. Хорошим примером этого являются некоторые встроенные приложения Windows, которые теперь обычно обновляются через Магазин Windows.

Feature Experience Packs

В 2020 году Microsoft представила новый механизм обновлений: Windows Feature Experience Pack, через который компания пыталась внедрять небольшие улучшения. «Справедливо ли охарактеризовать WFEP как канал обновления возможностей, которые не тесно связаны с ОС, не являются приложениями в Магазине и не являются функциями по запросу?» — спросил тогда один пользователь  — и ответ был простым «да».

Одним из примеров нового «функционального опыта» было использование фрагмента экрана ( Win + Shift + S ), чтобы создать фрагмент вашего экрана и сохранить его в папку по вашему выбору в проводнике. Так что тут что-то новое — но ничего, что заслуживает полноценного обновления.

Online Service Experience Packs 

Online Service Experience Packs появились в октябре прошлого года в составе Windows 11 Insider Preview Build 22489. Microsoft использовала новый пакет Online Service Experience Pack, чтобы добавить «панель мониторинга» в подменю «Настройки Windows 11» > «Учетная запись», показывающую, например, состояние ваших подписок на Microsoft 365. В то время Microsoft заявила, что развернет новую панель инструментов для очень небольшого числа инсайдеров.

«Разница между [Feature Packes и Online Experience Packs] заключается в том, что Windows Feature Experience Packs может обеспечить широкий круг улучшений в нескольких областях Windows, тогда как Online Service Experience Packs сосредоточен на предоставлении улучшений для конкретных функций, таких как новая учетная запись Microsoft», — пояснила компания. «Например, в Центре обновления Windows это будет отображаться как «Пакет возможностей онлайн-сервиса — Windows.Settings.Account» с номером версии».

Это последнее предложение будет подсказкой — если вы увидите уведомление о новом пакете возможностей онлайн-сервиса в меню Центра обновления Windows, то что-то новое и конкретное будет отправлено на ваш компьютер с Windows 11.

Web Experience Packs

Что касается «Web Experience Pack», то тут пока точной информации нет. Можно представить, что это будет что-то, что связано с Интернетом. 

Однако это несколько подрывает план Microsoft по переходу на один ежегодный выпуск функций для Windows, поскольку эти небольшие «точечные» выпуски могут быть выпущены в любое время. С одной стороны, те из пользователей, которые предпочитают не обновлять Windows, могут быть расстроены тем, что теперь у Microsoft есть простой способ обновлений OC. С другой стороны, отдельные группы разработчиков в Microsoft теперь будут иметь новые инструменты для более быстрого реагирования на пожелания пользователей.

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Пока нельзя точно сказать, как Microsoft будет использовать эти новые возможности. Станут ли обычными мелкие обновления? Объявит ли их Microsoft? 

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