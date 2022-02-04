Играйте в свои старые игры 3dfx Glide на современном ПК

Разработчик внедрил интерфейс прикладного программирования 3dfx Glide в стек драйверов Mesa Gallium3D для современных графических процессоров. Реализация позволяет пользователям играть в старые игры на современном оборудовании.

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Phoronix сообщил, что Link Mauve, независимый разработчик-любитель, создал Grover, внешний интерфейс реализации Glide API для Mesa'sGallium3D с использованием языка программирования Rust. Стек драйверов Mesa Gallium 3D включает в себя драйверы с открытым исходным кодом для современного оборудования AMD Radeon и Intel Gen или Xe, что, по сути, означает, что можно будет играть в старые игры на основе Glide на современных графических процессорах. Однако есть некоторые предостережения.

Поскольку Glide обычно использовался для игр для Windows, а у разработчика не было доступа к какой-либо игре на основе Glide для Linux, он использовал образцы кода и игру Pandemonium 1997 года для проверки своей реализации. По этой же причине он не смог реализовать оконную систему, что является важной особенностью, поскольку вряд ли кто-то захочет запускать игру конца 1990-х годов на большом современном дисплее в полноэкранном режиме. Учитывая ограниченное тестирование, Link Mauve считает, что работа над Grover еще не завершена.

Поскольку большинство игр Glide были разработаны для Windows, для игры в них под Linux требуется использование Grover на уровне совместимости Wine/Proton, что имеет свои преимущества.

Когда дело доходит до игры в старые видеоигры для Windows, которые не работают на современных ПК, можно построить систему, используя устаревшие компоненты с драйверами для Windows 2000 или Windows XP. Найти правильно работающие видеокарты GeForce или Radeon начала 2000-х сложно, но получить плату 3dfx Voodoo для игр, использующих исключительно проприетарный API Glide (например, Unreal, Unreal Tournament) конца 1990-х, гораздо сложнее.

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Учитывая все сложности и затраты, связанные с приобретением старого оборудования, а также его запуском и запуском, различные эмуляции Linux выглядят вполне жизнеспособным вариантом. Однако, если вы хотите получить тот же опыт, что и в играх конца 1990-х годов (и, следовательно, получить незабываемые впечатления), ничто не сравнится с покупкой устаревшей видеокарты и вспомогательного оборудования для монитора с соотношением сторон 4:3.