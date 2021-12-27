На видео Fenghua 1 проходит тестирование в GFXBench, в частности, в сцене T-Rex

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Стюарт Рэндалл, автор TechNode, в своем личном аккаунте в Твиттере поделился видео с включенной и работающей видеокартой Innosilicon Fenghua 1. Технические характеристики Fenghua 1 являются общедоступными.

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Демонстрация показала, что Fenghua 1 работает в тесте GFXBench, в частности, на сцене T-Rex. К сожалению, во время тестирования не было счетчика FPS, и после этого мы не увидели экран результатов. Тем не менее картинка выглядит довольно гладко.

Из-за качества видео трудно сказать, был ли в тестовой системе Fenghua 1 Type-A (одиночный GPU) или Type-B (двойной GPU).

Fenghua 1, который, вероятно, использует архитектуру PowerVR компании Imagination Technologies, сделан по 12-нм техпроцессу. Теоретически вариант Type-A обеспечивает до 5 TFLOP производительности FP32, что ставит его на один уровень с GeForce RTX 2060 (Turing). С другой стороны, режим Type-B, который объединяет две микросхемы, предлагает до 10 TFLOP производительности FP3. Fenghua 1 Type-B по производительности сопоставим с GeForce RTX 3060 (Ampere) от Nvidia, по крайней мере, на бумаге.

Как сообщает Innosilicon, Fenghua 1 Type-A использует преимущества интерфейса PCIe 4.0. Видеокарта может поставляться с 4 ГБ, 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти GDDR6 или GDDR6X (19 Гбит / с). Что касается пропускной способности, Fenghua 1 Type-A обеспечивает до 304 Гбит / с, что примерно на 10% ниже, чем у GeForce RTX 2060.

Видеокарта оснащена портами HDMI 2.1 и выходами DisplayPort 1.4, хотя Innosilicon не указал их точное количество. Что касается энергопотребления, компания определила потребляемую мощность менее 20 Вт для настольных приложений и менее 50 Вт для многоканальных облачных рабочих нагрузок. Было бы интересно посмотреть, сколько Fenghua 1 Type-A потребляет в играх.

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Образцы Fenghua 1 уже попали в компании, заинтересованные в использовании видеокарт в своих продуктах. Однако розничная доступность и цены на данный момент неизвестны.