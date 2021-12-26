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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Портативный ПК с Windows 11 GPD Pocket 3 выйдет в продажу в следующем месяце
Стартап набрал необходимую сумму и ПК готов к выпуску
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В наши дни GamePad Digital должно быть довольно знакомым названием для техногиков, хотя вы, возможно, слышали это название в краткой форме: GPD. Начиная с оригинальной GPD Win в 2016 году, компания продолжила выпуск своих любопытных маленьких карманных компьютеров, которые, хотя и не идеально подходят для какого-либо конкретного случая использования, работают с обычной старой Windows с устаревшими процессорами Intel. Это делает их действительно универсальными.

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GPD в основном продает две линейки ультрамобильных ПК: Win и Pocket. Модель Win является устройством, ориентированным на игры, и поставляется с игровым контроллером. Серия Pocket, напротив, больше нацелена на профессиональных клиентов, с несколько более строгим дизайном и функциями, направленными на неигровые задачи.

Китайский производитель портативных ПК Shenzen только что завершил свой стартап на Indiegogo, на этот раз для GPD Pocket 3. Стартап увенчался успехом, собрав 1,3 миллиона долларов от 1273 спонсоров до ее завершения в понедельник. Глядя на Pocket 3, нетрудно понять, почему.

По сути, GPD Pocket 3 – это карманный компьютер с 8-дюймовым IPS-экранов с разрешением 1920x1200. Экран может поворачиваться на 180 градусов по горизонтали, то есть вы можете повернуть его и использовать для просмотра под большими углами или положить его на клавиатуру и использовать устройство в режиме планшета. Дисплей представляет собой чувствительный к давлению сенсорный экран с поддержкой пера. Стилус входит в комплект всех моделей.

Глядя на GPD Pocket 3, вы, вероятно, подозреваете, что он поставляется с каким-то процессором класса Atom, и были бы правы – в отношении более дешевой модели. Приблизительно за 700 долларов вы получите GPD Pocket 3 с процессором Pentium Silver N6000 SoC. Это четырехъядерный чип Jasper Lake, оснащенный четырьмя ядрами Tremont с тактовой частотой до 3,3 ГГц, поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ NVMe SSD. Его возможности больше всего подойдут для работы.

Наиболее дорогая версия GPD Pocket 3 поставляется с процессором Tiger Lake Core i7-1195G7. Это четырехъядерный чип, который может работать в режиме Turbo Boost до 5 ГГц, и включает в себя встроенный графический процессор на базе Xe с 96 EU (768 ALU). Добавьте к этому 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, работающей со скоростью 4266 МТ / с, и вы получите серьезную портативную производительность. Модель высокого класса поставляется с твердотельным накопителем NVMe емкостью 1 ТБ, а также поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, тогда как более дешевая модель получает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Обе модели также имеют проводной Ethernet 2,5 Гбит / с со встроенным разъемом RJ-45.

Другие разъемы на GPD Pocket 3 включают порт USB Type-C с поддержкой USB 3.2 Gen 2 на модели с Pentium и Thunderbolt 4 на дорогой. Полноразмерный порт HDMI 2.0b позволяет подключаться к телевизору и тому подобное. Еще одна пара портов USB 3.2 Gen 2, на этот раз Type-A, позволяет подключать больше внешних периферийных устройств. На кнопке питания есть сканер отпечатков пальцев. Также у устройства есть аудиоразъем 3,5 мм и небольшая сенсорная панель, расположенная над клавиатурой с кнопками на левой стороне. 

Впрочем, экран и характеристики – не самая интересная часть GPD Pocket 3. На задней панели устройства обычно находится третий порт USB 3.2 Gen 2 Type-A. Этот порт является съемным, и его можно заменить либо старым последовательным портом DB9 для связи RS-232, либо модулем, который включает соединение USB Type-C и порт HDMI. Однако необычно то, что этот модуль предназначен для ввода, а не вывода. При использовании он служит KVM аппаратного уровня, который позволяет внешнему устройству (например, серверу без собственного дисплея или клавиатуры) использовать внутренний экран, клавиатуру и трекпад GPD Pocket 3, как если бы они были его собственными.

Эти модульные функции могут сделать GPD Pocket 3 отличным компаньоном для системных администраторов и сетевых техников, которым нужна высокая производительность и полнофункциональный ПК, который они могут положить в сумку или во вместительный карман.

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Несмотря на то, что стартап Indiegogo завершился, вы все равно можете сделать заказ из (очень) ограниченных запасов GPD Pocket 3, если поторопитесь. Базовая модель с Pentium Silver стоит около 700 долларов, тогда как более дорогая версия Core i7 начинается с 1050 долларов. Однако цена не включает модули. Чтобы получить их, вам нужно будет добавить еще 80 долларов. Чехол с возможностью крепления стилуса обойдется еще в 25 долларов. Ожидается, что Pocket 3 поступит в продажу в следующем месяце.

#новинки #новинка #windows 11 #gpd
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