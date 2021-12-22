Дефицит модулей DDR5 продлится как минимум до второй половины 2022 года

Intel Alder Lake стала первой массовой платформой, поддерживающей память DDR5, но приобрести новый модуль памяти крайне сложно из-за дефицита некоторых компонентов. Речь идет о микросхемах управления питанием (PMIC) и модулях регулирования напряжения (VRM). Еще осенью этого года ходили слухи о нехватке комплектующих для изготовления ОЗУ. На этой неделе компания Micron подтвердила слухи и заявила, что нехватка компонентов для изготовления модуля ОЗУ действительно замедляет внедрение стандарт DDR5. Компания ждет, что нехватка комплектующих снизится ко второй половине следующего года.

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Исполнительный директор компании Micron Санджай Мехротра заявил инвесторам и финансовым аналитикам на собрании финансовых аналитиков компании, что из-за нехватки компонентов спрос на память значительно превышает предложение. «Мы ожидаем, что эта нехватка уменьшится до 2022 года, что позволит вырастить объемные поставки DDR5 до значимого уровня во второй половине календарного 2022 года».

Традиционно роль регулирования напряжения ОЗУ принадлежала материнским платам. Они имели соответствующие PMIC, а также схемы VRM. В DDR5 как PMIC, так и VRM были перемещены в модули, что упрощает регулирование напряжений и снижает сложность серверных материнских плат с более чем дюжиной слотов памяти. В то же время нововведение увеличивает сложность производства модулей памяти, поскольку теперь компании DRAM должны покупать компоненты PMIC и VRM отдельно. В мире, уже страдающем от нехватки микросхем, это оказывается довольно сложно.

Прямо сейчас такие компании, как Micron и другие производители DRAM, производят достаточное количество микросхем памяти DDR5, но нехватка этих дополнительных компонентов приводит к ограничению поставок реальных модулей DDR5. Это, в свою очередь, сильно замедляет внедрение нового типа памяти.

PMIC для модулей памяти DDR5 официально доступны в Renesas, IDT, Montage Technologies и Texas Instruments. Однако похоже, что только PMIC от Renesas прошли валидацию Intel. Даже Samsung, которая в начале этого года анонсировала собственные PMIC для модулей DDR5 DIMM, использует компоненты Renesas по крайней мере для некоторых из своих модулей.

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Когда Intel представит свои массовые процессоры Alder Lake в начале 2022 года, спрос на DDR5 неизбежно возрастет. Между тем Intel и ее партнерам потребуется некоторое время, чтобы ускорить внедрение платформы, поэтому Micron не ожидает, что нехватка DDR5 значительно усилится в начале 2022 года. Тем не менее, ограниченное предложение компонентов VRM и PMIC повлияет на долю рынка DDR5 в следующем году. Micron ожидает, что в 2022 году на DDR5 будет приходиться около 20% поставок DRAM.