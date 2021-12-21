На ваш выбор: GTA V, GTA IV, LA Noire, Bully или Max Payne 3

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

После того как в прошлом месяце была выпущена достаточно провальная GTA: The Trilogy - Definitive Edition, Rockstar предоставила владельцам ремастера копии старых игр бесплатно в качестве извинений. Теперь же разработчики решили сделать еще один подарок владельцам – вы можете запросить бесплатную копию GTA V: Premium Edition, GTA IV: Complete Edition, LA Noire, Bully: Scholarship Edition или Max Payne 3 в праздничный период.

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Это предложение доступно для владельцев трилогии-ремастера на ПК или для тех, кто купит ее до 5 января 2022 года. Вам нужно будет зайти в Rockstar Store до этой даты, чтобы получить одну из пяти игр (или вы можете получить вместо этого кучу бесплатных виртуальных денег для GTA V или Red Dead Redemption 2).

Это часть рождественских предложений Rockstar, и прямо сейчас у них тоже началась распродажа. Основные скидки включают ремастер GTA Trilogy со скидкой 20%, RDR2 со скидкой 66% и GTA V со скидкой 50%.

Если вы пропустили выход GTA Trilogy, то она не только была ужасной при запуске. Rockstar удалила ее из продажи почти так же быстро, как и она появилась в магазине. Разработчики извинились и разобрались с некоторыми проблемами, а затем вернули старую трилогию и ремастеры на продажу.

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Самый последний патч-ремастер исправил дождь там, где его быть не должно, и множество неправильных орфографических ошибок на различных вывесках. Моддеры также взяли на себя часть работы над исправлениями орфографии.