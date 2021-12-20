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Бесплатная утилита разгона Project Hydra для Ryzen 5000 теперь доступна для скачивания
Юрий Бублий выложил программу в свободный доступ
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Программа разгона Project Hydra теперь доступна для скачивания через Igor`s Lab. Юрий Бублий  (@ 1usmus), создатель такого программного обеспечения, как калькулятор Ryzen DRAM и ClockTuner для разгона Ryzen, разработал Project Hydra, чтобы добиться максимальной производительности от процессоров AMD Zen 3. Это достигается с помощью настраиваемых профилей, обширной настройки напряжения, частоты ядра и т.д. И для всего этого теперь вы можете скачать данную программу бесплатно.  

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Проект начался ранее в этом году, чтобы предоставить владельцам Ryzen серии 5000 инструмент, который дает им беспрецедентный контроль над процессорами Ryzen и повышением напряжения. Инструмент эффективно заменяет алгоритм ускорения AMD, встроенный в процессоры Ryzen 5000. Затем новый профиль можно настроить по мере необходимости, чтобы обеспечить более высокие частоты ядра и / или более низкие напряжения процессора в зависимости от ваших потребностей.

Программа предоставляет ЦП несколько профилей напряжения и тактовой частоты, предназначенных для любых рабочих нагрузок, будь то однопоточные, многопоточные, простаивающие или рабочие нагрузки AVX. Вы также можете добавить дополнительные профили и при необходимости настроить их.

Project Hydra также спроектирован так, чтобы быть максимально безопасным в использовании, с рекомендуемыми напряжениями, аналогичными напряжениям AMD по умолчанию, используемыми на процессорах Ryzen. 1usmus отмечает, что увеличение напряжения не желательно для Ryzen 5000, поскольку почти весь его запас для разгона достигается при настройках по умолчанию.

По сути, вы можете думать о Project Hydra как о настраиваемой программе автоматического разгона, которая заменяет алгоритм ускорения вашего процессора Ryzen 5000 настраиваемыми профилями.

В настоящее время существует две версии Project Hydra; одна является бесплатной, а другая платной версией с большим количеством функций. Версия Pro добавляет дополнительные функции, такие как автоматическая проверка обновлений, ручное управление FFT и VID для тестирования Core CO и тестирования CCD и многое другое. Однако 1usmust говорит, что примерно половина процессоров Ryzen не выиграют от версии Pro, поэтому покупать ее не обязательно, если вы не знаете, что можете не использовать дополнительные функции.

Также стоит предупредить, что все настройки, которые выходят за рамки стандартных для процессора Ryzen, аннулируют гарантию, в том числе если вы используете собственное программное обеспечение AMD для разгона Ryzen Master. Таким образом, действуйте осторожно на свой страх и риск при использовании любого типа программного обеспечения, которое изменяет эти параметры.

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В Project Hydra гораздо больше возможностей, чем описано здесь. Для получения более подробной информации перейдите к публикации Igor's Lab здесь, где он и 1usmus подробно объясняют возможности программного обеспечения для разгона и способы его использования.

#amd #разгон #ryzen 5000 #программы #программа
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