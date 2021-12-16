В базе данных Geekbench появилась информация о девяти моделях мобильных процессоров Intel Alder Lake, которые должны быть представлены в январе будущего года

@BenchLeaks, аккаунт в Твиттере, который публикует результаты тестирования из общедоступной базы данных Geekbench 5, опубликовал новые результаты тестов, касающихся девяти новых мобильных процессоров Intel Alder Lake Core i5, i7 и i9. Процессоры варьируются от Core i5-1240P с 12 ядрами и 16 потоками до Core i9-12900HK с 14 ядрами и 20 потоками.

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Новые процессоры делятся на серии H и P. Пока нет каких-то конкретных данных по поводу деталей и различий между двумя линейками. Однако серия P, такая, как Core i5-1240P и Core i7-1280P, похоже, имеет такое же количество ядер, что и ее собратья серии H, такие, как Core i5-12500H и Core i7-12700H. Единственное отличие заключается в существенно более низких базовых частотах, а это означает, что TDP серии P должны быть ниже и они будут установлены для тонких и легких ноутбуков.

Имейте в виду, что результаты Geekbench 5 не следует воспринимать слишком серьезно в качестве измерения реальной производительности, поскольку общие баллы напрямую не коррелируют с каким-либо одним типом рабочей нагрузки. Лучше всего воспринимайте эти результаты как общее представление о том, где будет производительность ЦП по сравнению с результатами других ЦП Intel.

Есть также некоторые серьезные проблемы с результатами тестов, поскольку такие компоненты, как Core i9, имеют значительно меньшие оценки, чем их менее мощные аналоги Core i7. Вероятно, Geekbench 5 может не полностью поддерживать новые чипы, что может объяснить, почему результаты кажутся ошибочными.

Также есть результат теста для Core i5-12450H с восемью ядрами и 12 потоками, но он был запущен с тестом OpenCL (14 343 балла) вместо стандартных тестов, используемых в приведенной выше таблице.

Эти процессоры должны составить большую часть мобильной линейки Intel Alder Lake в следующем году. Таким образом, они станут настоящим испытанием архитектуры гибридного ядра Intel, чтобы увидеть, сможет ли она добиться больших успехов в ноутбуках, где эффективные ядра действительно могут пригодиться для обеспечения лучшего времени автономной работы в ноутбуках.

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Компания Intel месяц назад уже начала поставлять свои мобильные процессоры Alder Lake своим OEM-партнерам, поэтому сегодня мы можем увидеть большое множество результатов тестов процессоров этой линейки. Новые ноутбуки на базе Intel Alder Lake должны пройти испытания, после чего конечный продукт будет готов к выпуску в следующем году.