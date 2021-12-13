Орган, отвечающий за лицензирование HDMI, подтвердил, что нет проблем с производителями мониторов, которые неправильно маркируют свои мониторы HDMI 2.0 как HDMI 2.1, если они предоставляют список включенных функций

Спецификации HDMI 2.0 теперь «технически» являются частью стандарта HDMI 2.1, поскольку новый стандарт должен сохранять обратную совместимость со старыми устройствами. Этот, казалось бы, очевидный факт стал причиной того, что покупка монитора HDMI 2.1 вскоре может потребовать дополнительного изучения спецификаций. Организация по лицензированию HDMI утверждает, что функции HDMI 2.1 не являются обязательными, и производители мониторов должны объявить, какие функции они планируют поддерживать. Другими словами, то, что на мониторе есть наклейка HDMI 2.1, не означает, что он поддерживает функции HDMI 2.1, которых ожидают геймеры.

реклама

Проблема была впервые обнаружена с 24,5-дюймовым монитором Xiaomi с частотой 240 Гц, который недавно был выпущен в Китае. Компания не злоупотребляет HDMI 2.1 в своих маркетинговых материалах, но стандарт четко упоминается в технических характеристиках продукта звездочкой. Мониторы поддерживают только протокол передачи сигналов TMDS, который является частью исходных спецификаций HDMI 2.0, однако он не поддерживает FRL (канал с фиксированной скоростью), требующийся для достижения более высокой пропускной способности и, как следствие, поддержки более высокой частоты обновления при более высоком разрешении.

TFT Central обратился к администратору лицензирования HDMI за объяснением того, как такое использование спецификаций HDMI 2.1 вообще разрешено. Как оказалось, организация утверждает, что стандарта HDMI 2.0 больше не существует, и производители должны вместо этого ссылаться на HDMI 2.1, но также указывать, какие функции поддерживаются. Другими словами, все мониторы теперь могут быть помечены как HDMI 2.1, что станет настоящим кошмаром для потенциальных покупателей, которым теперь необходимо глубоко изучить спецификации, чтобы узнать, какие функции фактически поддерживаются.

Ограничение полосы пропускания другого метода сигнализации не должно быть главной проблемой. HDMI 2.1 принес много важных технологий, которые очень важны для геймеров. Переменная частота обновления HDMI, автоматический режим с малой задержкой (ALLM) и усовершенствованный улучшенный возвратный аудиоканал (eARC) являются наиболее важными из них.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

В TFT Central есть подробный обзор ситуации и даже предложения для производителей мониторов. Проблема «поддельного HDMI 2.1» пока еще не получила широкого распространения, поэтому есть шанс, что бренды, по крайней мере, при некоторой порядочности избегут чрезмерного использования 2.1 в своих маркетинговых целях. Однако заявление об организации HDMI здесь точно не поможет.