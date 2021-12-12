Официальный Play Store запускается на Windows в 2022 году

Одной из самых интересных частей объявления о Windows 11 было то, что Microsoft разрешила пользователям устанавливать мобильные приложения Android на свои ноутбуки и настольные компьютеры. Но было несколько предостережений. Во-первых, это не было тем, что многие сочли бы «настоящим Android». Вместо этого будет официально поддерживаться разветвленный магазин приложений Amazon. И, во-вторых, он не запускался с ОС осенью. Тем не менее Google берет на себя задачу закрепить свое собственное приложение в Windows, объявив, что он перенесет Android-игры в Windows где-то в 2022 году.

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Объявление было сделано несколько дней назад во время церемонии награждения The Game Awards, и теперь она больше связана с анонсами игр и трейлерами, чем с любыми похвалами. Представитель Google более подробно рассказал в заявлении для The Verge, объяснив, что приложение Google Play Games будет распространяться самой Google и запускать игры для Android на локальном оборудовании (а не для потоковой передачи через систему Google Stadia). Он будет работать в Windows 10 и более поздних версиях.

Это далеко не первый раз, когда мы видим приложения Android, работающие в Windows. В дополнение к интеграции с Amazon, которая в настоящее время находится на стадии тестирования, не говоря уже о различных эмуляторах и инструментах разработки, Bluestacks уже десять лет является популярным потребительским инструментом для запуска приложений Android. У Samsung и Microsoft есть системы для удаленного доступа к приложениям Android на настольных компьютерах с Windows, но это скорее сложная удаленная система, чем действительно «запускаемые» приложения. Объявление Google можно рассматривать как попытку помешать платформе Amazon закрепиться в Windows. Во всяком случае, не то, чтобы запускать Android-приложения на ПК очень заманчиво.

Шумиха вокруг приложений Android в Windows, похоже, является ответом на приложения Android, работающие в Chrome OS, и приложения для iOS, изначально работающие на последних компьютерах MacOS, что является побочным продуктом нисходящей интеграции Apple с собственными чипсетами на базе ARM.

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Google специально разместил анонс вокруг игр. В отличие от Microsoft и Amazon, не похоже, что на столе есть более широкие приложения для повышения производительности. Это интересный подход, поскольку Stadia (доступная на всех основных платформах, включая Windows и Android) должна была стать будущим присутствия Google на игровом рынке. Спустя более двух лет после запуска потоковой передачи Stadia Google, похоже, гораздо менее уверен в своем успехе, сдав в аренду впечатляющую потоковую технологию в качестве стороннего сервиса.