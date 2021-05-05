В сети появилось фото упаковки NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
По данным инсайдеров, в мае этого года компанией NVIDIA будет представлена новая флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Однако еще до анонса в сети были выложены фотографии коробки нового устройства, объявлена примерная стоимость и ожидаемые технические характеристики видеоадаптера.
реклама
Благодаря информаторам в интернете были опубликованы фотографии, на которых изображена розничная упаковка видеоадаптера. Видеокарта будет продаваться с защитой от майнинга. Ожидается, что цена стартует с отметки в 1000 долларов. На данный момент модель MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X возможно приобрести по цене 3500 долларов – по такой цене новую видеокарту предлагает магазин в Объединенных Арабских Эмиратах.
Новый NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti будет оснащаться 12 Гигабайтами видеопамяти GDDR6X. Это на 2 Гигабайта больше, чем у RTX 3080. Видеокарта оснащается 384-битной шиной с более высокой пропускной способностью и более высокой производительностью, чем RTX 3080. Новинка занимает промежуточное место между RTX 3080 и RTX 3090.
реклама
День презентации ориентировочно должен состояться 31 мая 2021 года. Помимо RTX 3080 Ti компанией может быть представлена видеокарта RTX 3070 Ti.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила