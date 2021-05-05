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По данным инсайдеров, в мае этого года компанией NVIDIA будет представлена новая флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Однако еще до анонса в сети были выложены фотографии коробки нового устройства, объявлена примерная стоимость и ожидаемые технические характеристики видеоадаптера.

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Благодаря информаторам в интернете были опубликованы фотографии, на которых изображена розничная упаковка видеоадаптера. Видеокарта будет продаваться с защитой от майнинга. Ожидается, что цена стартует с отметки в 1000 долларов. На данный момент модель MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X возможно приобрести по цене 3500 долларов – по такой цене новую видеокарту предлагает магазин в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Новый NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti будет оснащаться 12 Гигабайтами видеопамяти GDDR6X. Это на 2 Гигабайта больше, чем у RTX 3080. Видеокарта оснащается 384-битной шиной с более высокой пропускной способностью и более высокой производительностью, чем RTX 3080. Новинка занимает промежуточное место между RTX 3080 и RTX 3090.

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День презентации ориентировочно должен состояться 31 мая 2021 года. Помимо RTX 3080 Ti компанией может быть представлена видеокарта RTX 3070 Ti.