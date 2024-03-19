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hilnur20012
Делать солнечные панели изгибаемыми предложили голландские ученые
Новое исследование показывает, что упор нужно делать не на эффективности солнечных батарей, а на изменении форм панелей

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Ученые всегда ищут способы сделать наш мир лучше, и одна из областей, на которой они сосредоточены, — это солнечная энергия. Одна из идей в этой области — сделать солнечные элементы более эффективными, концентрируя на них больше солнечного света.

Недавно исследуя этот вопрос, группа ученых из Кавендишской лаборатории и AMOLF (Амстердам, Нидерланды) обнаружила, что повысить эффективность солнечных элементов таким способом сложнее, чем мы думаем, но обнаружили и другие пути, с помощью которых можно было бы повысить эффективность солнечных батарей в любой точке планеты.

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Исследователи были заинтересованы в том, чтобы выяснить, можно ли настроить солнечные элементы, устройства, которые превращают солнечный свет в электричество, для лучшей работы в разных частях мира, где концентрация солнечного света может быть выше. Чтобы изучить это, они использовали модели машинного обучения и нейронные сети (ИИ), чтобы понять, как солнечное излучение будет вести себя в разных точках Земли.

Они интегрировали эти данные в электронную модель для расчета мощности солнечных батарей. Моделируя различные сценарии, они смогли предсказать, сколько энергии смогут производить солнечные элементы в различных местах по всему миру.

Однако их результаты, опубликованные в журнале «Джоуль», выявили неожиданный поворот.

«Сделать солнечные элементы сверхэффективными оказалось очень сложно. Поэтому вместо того, чтобы просто пытаться сделать солнечные элементы лучше, мы придумали другие способы улавливать больше солнечной энергии», — сказал доктор Томи Байки, первый автор исследования и Научный сотрудник Кавендишской лаборатории и Колледжа Люси Кавендиш. 

Представьте себе солнечные панели, которые могут сгибаться и складываться, как оригами, или становиться частично прозрачными, органично вписываясь в окружающую среду и упрощая их установку. Повышая долговечность и универсальность этих панелей, их можно интегрировать в широкий спектр помещений, обещая долговечность и эффективность.

«Мы предлагаем другой план, который позволит солнечным панелям работать хорошо во многих местах по всему миру», — сказал Байки. «Идея состоит в том, чтобы сделать их гибкими, немного прозрачными/полупрозрачными и способными складываться. Таким образом, панели можно будет разместить в самых разных местах».

Кроме того, исследователи выступают за использование устройств улавливания солнечной энергии с целью оптимизации их расположения для максимального поглощения солнечного света. Этот подход потенциально может улучшить конструкцию солнечных батарей, повысив их эффективность в использовании солнечной энергии.

«Это осознание означает, что теперь мы можем сосредоточиться на разных вещах, а не просто улучшать работу солнечных батарей. В будущем мы собираемся изучить пути сбора солнечной энергии, включающие тесселяцию. Это похоже на головоломку, которая может помочь нам уловить еще больше солнечной энергии», — заключил Байки.

#солнечные батареи #солнечная энергия #солнечная энергетика #солнечная батарея
Источник: techxplore.com
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