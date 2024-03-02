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hilnur20012
Biostar представила бюджетную материнскую плату AM5 A620MH Aurora на чипсете A620A
Доступная материнская плата A620A для процессоров Zen 4

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Biostar представила A620MH Aurora, бюджетную материнскую плату AM5. Любопытно, что до этого материнских плат A620A не было, поэтому A620MH Aurora — первая в своем роде, появившаяся на рынке.

A620 и A620A — это чипсеты начального уровня из семейства AMD 600-й серии. Эти чипсеты позволяют производителям материнских плат предлагать потребителям доступный путь обновления до платформы AM5. Чипсет A620 использует новый чип Promontory 21, а чипсет A620A основан на предыдущем чипе Promontory 19, предположительно том же, который используется в чипсете B550. Таким образом, A620A, по сути, представляет собой измененную маркировку B550. A620 и A620A по своим характеристикам практически идентичны.Чипсет A620 имеет PCIe 4.0 x4, тогда как чипсет A620A/B550 поддерживает PCIe 3.0 x4. PCIe 4.0 обеспечивает вдвое большую производительность, чем PCIe 3.0. Да, разница в производительности между A620 и A620A есть. Однако в реальном использовании это будет незаметно, если к чипсету не подключено много устройств.

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A620MH Aurora — это материнская плата формата microATX со скромной шестифазной подсистемой питания. Тем не менее материнская плата поддерживает процессоры Ryzen 7000, Ryzen 7000 X3D и Ryzen 8000G мощностью до 170 Вт. Слотов памяти DDR5 всего два, но емкость DDR5 на модуль увеличилась до такой степени, что позволяет A620MH Aurora официально вместить до 96 ГБ памяти. Однако будущие модули памяти емкостью 64 ГБ должны увеличить общий объем до 128 ГБ.

Несмотря на то, что A620MH Aurora является материнской платой A620A, она предлагает достаточно возможностей хранения данных. Вы получаете четыре порта SATA III и один слот M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 для использования твердотельных накопителей. Порты SATA III поддерживают массивы RAID 0, 1 и 10.

A620MH Aurora имеет один слот расширения PCIe 4.0 x16, подключенный к процессору AMD Ryzen. Он работает в режиме x16, но может перейти в режим x8/x8. С другой стороны, чипсет A620A предоставляет два слота расширения PCIe 3.0 x1 для старых устройств.

Контроллеры Ethernet и аудио от Realtek. RTL8111H включает один порт Gigabit Ethernet на материнской плате. Между тем, аудиокодек ALC897 обеспечивает 7.1-канальный звук через три аудиоразъема 3,5 мм. На материнской плате есть один порт HDMI 1.4 и один порт VGA, если вы планируете использовать встроенный графический процессор Zen 4.

Что касается расположения USB, на задней панели расположены четыре порта USB 3.2 Gen 1 и два порта USB 2.0.

Biostar не раскрыла цены и доступность A620MH Aurora, но можно предположить, что цена, вероятно, составит менее 100 долларов, учитывая рынок, на который она нацелен.

#amd #материнские платы #новинки #новинка #biostar #материнская плата #a620
Источник: tomshardware.com
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