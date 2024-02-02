AMD выпустила Ryzen 7 5700X3D, который значительно быстрее Core i5-13600KF

Китайский обозреватель Bilibili рассмотрел новейший процессор AMD Ryzen 7 5700X3D и сравнил его в нескольких игровых тестах с игровым королем среднего класса от Intel предыдущего поколения — i5-13600KF. Рецензент обнаружил, что в игровых и рабочих нагрузках новый процессор 3D V-Cache работает до 25% быстрее, чем аналог Intel. 5700X3D также поступил в продажу по цене от 249 долларов и создан для устаревшей платформы AMD AM4.

5700X3D был протестирован в семи играх, включая пару таких известных игр, как Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077 и Forza Horizon 5. В большинстве игр 5700X3D был примерно на одном уровне с i5-13600KF, однако в некоторых играх, таких как CS:GO и Fearless Contract, 5700X3D был где-то на 20–25 % быстрее, чем процессор Raptor Lake i5.

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Если этим результатам можно доверять, то Ryzen 7 5700X3D является очень конкурентоспособным процессором, который в большинстве случаев способен соответствовать и превосходить производительность Intel Raptor Lake i5 среднего класса. Это еще одна впечатляющая демонстрация технологии AMD 3D V-Cache и того, как она может улучшить старую архитектуру AMD Zen 3. Напомню, что i5-13600K технически имеет более новую архитектуру процессора, чем 5700X3D, и имеет значительно более высокую турбо-частоту 5,1 ГГц.

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Ryzen 7 5700X3D продается по цене от 249 долларов. Чип представляет собой более дешевый вариант высоко оцененного Ryzen 7 5800X3D с восемью ядрами Zen 3 и 96 МБ кэш-памяти L3 с базовой тактовой частотой 3 ГГц и тактовой частотой в режиме Boost 4,1 ГГц. На данный момент 5700X3D дешевле 5800X3D примерно на 65 долларов, при этом он оснащен той же технологией 3D-VCache и восемью ядрами ЦП, что и его более дорогой аналог.