Наступает бум переработки электронных отходов

Знаете ли вы, что материалы вашего старого телевизора, ноутбука, настольного компьютера и других электронных устройств содержат драгоценные металлы, такие как золото и медь? По данным Business Insider, небольшие стартапы наживаются на неиспользованном потенциале индустрии электронных отходов, зарабатывая до 85 000 долларов в день на переработке старых электронных плат. И масштабы, вероятно, будут продолжать расширяться: по всему миру в заброшенных печатных платах, по прогнозам, находится драгоценных металлов на сумму более 60 миллиардов долларов, которые только и ждут, чтобы их забрали.

В настоящее время скопление электронных отходов становится крупнейшей экологической опасностью для нашей планеты. Около 60 миллионов тонн электроники выбрасывается в мусор, причем большая часть этого мусора отправляется в страны третьего мира (особенно в Индию) на переработку. Это огромная экологическая проблема, которая, согласно прогнозам, еще более усугубится в последующие десятилетия из-за постоянной потребности в новых телефонах, ноутбуках, игровых ПК, телевизорах и прочих электронных гаджетах.

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К тому же большая часть электроники на данный момент вообще не перерабатывается, а гниет в гаражах, на свалках и на городских улицах. Только в США лишь около 15 процентов всех электронных устройств сдается на переработку их владельцами.

Однако, с другой стороны, электронные отходы также сейчас можно назвать одним из самых недооцененных источников доходов современной эпохи благодаря ценным металлам, содержащимся внутри большинства печатных плат. Во всем мире внутри заброшенных печатных плат находится драгоценных металлов на сумму 55–60 миллиардов долларов, которые только и ждут, чтобы их забрали.

Business Insider проследил за несколькими предприятиями, занимающимися утилизацией электронных отходов, и небольшим стартапом в Сиднее, Австралия, чтобы узнать, какой доход эти небольшие предприятия могут получить от переработки электронных отходов. Выяснилось, что скраперы-одиночки пока не могут получать постоянный доход от электронных отходов, но скраперы, которые работают в более крупных организациях, особенно организациях/стартапах, имеющих доступ к тяжелому оборудованию, могут получить серьезный доход.

Одним из таких стартапов стал Mint Innovation. Люди, собирающие такие отходы и передающие их Mint Innovation, уже зарабатывают по несколько тысяч долларов. Mint Innovation разработала технологию извлечения металлов из электронных отходов, используя тонны специальных машин и секретную технику, предназначенную для разрушения электронных плат и отделения ценных металлов от нежелательного пластика и других материалов, к которым металлы прикреплены.

Полностью автоматизированная установка, созданная Mint Innovation, может приносить впечатляющий доход в размере 85 000 долларов в день от необработанных металлов, которые она собирает из электронных отходов. Это означает около 30 миллионов долларов дохода в год.

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Компания Mint Innovation отлично показывает уровень потенциального дохода, который можно получить в этой индустрии на данный момент. Проблема, однако, в том, что не существует достаточной инфраструктуры, предназначенной для переработки электронных отходов, что затрудняет сборщикам электронных отходов возможность получения приемлемого дохода. Ситуация может легко измениться в ближайшем будущем, так как количество электронных отходов продолжает расти, и все большее число людей понимают, какой потенциальный доход эти отходы могут принести.