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hilnur20012
Netflix впервые опубликовал отчет с данными о просмотрах
Стриминговый сервис представил отчет о просмотрах лучших хитов и самых громких провалов

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Во вторник Netflix впервые опубликовал подробные данные о просмотрах тысяч своих шоу и фильмов, предлагая беспрецедентный взгляд на лучшие хиты и самые громкие провалы ведущей мировой потоковой платформы.

Отчет, который, по словам Netflix, будет выходить каждые шесть месяцев, является серьезным отклонением для компании, которая исторически тщательно охраняла свои данные, но оказалась под новым давлением, требующим большей прозрачности во время забастовок в этом году со стороны профсоюзов голливудских писателей и актеров.

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«Это большой шаг вперед для Netflix и нашей отрасли», — говорится в пресс-релизе компании. «Мы считаем, что информация о просмотрах в этом отчете... даст создателям и нашей отрасли более глубокое представление о нашей аудитории и о том, что ей нравится».

С 2021 года Netflix еженедельно публикует списки топ-10 и регулярно обновляемую «самую популярную» таблицу лидеров. Но новая публикация, выходящая два раза в год под названием «Что мы смотрели: отчет о взаимодействии с Netflix», идет еще дальше. Новый топ содержит данные обо всех шоу, которые пользователи Netflix смотрели более 50 000 часов — то есть всего 18 000 наименований, что составляет 99 процентов всех просмотров на Netflix.

Данные охватывают только период с января по июнь 2023 года, а это означает, что фильмы и сериалы, выпущенные в этот период, показали лучшие результаты. Возглавил рейтинг первый сезон американского боевика «Ночной агент», который дебютировал в марте и собрал более 812 миллионов часов просмотров по всему миру. Другими известными сериалами Netflix, показавшими хорошие результаты, были «Среда», «Ты» и спин-офф «Бриджертона» «Королева Шарлотта».

Неанглоязычные шоу также были хорошо встречены зрителями, на их долю пришлось 30 процентов всех просмотров, особенно на корейском и испанском языках.

Отсутствие прозрачности среди потоковых платформ, включая Netflix, Apple и Prime Video, уже давно является проблемой для голливудских агентов, журналистов и самих звезд. Но в этом году во время забастовок в Голливуде этот вопрос привлек особое внимание.

Популярные актеры и писатели, ранее привыкшие получать проценты всякий раз, когда их шоу собирали большую аудиторию на телеканалах, этим летом потребовали новых механизмов, чтобы аналогичным образом вознаграждать их за популярные шоу в потоковом режиме.

Заключенные с этими профсоюзами соглашения о прекращении забастовок содержали бонусы за успешные шоу, но не требовали от стримеров публичного раскрытия каких-либо данных.

Выступая перед журналистами во вторник, со-генеральный директор Netflix Тед Сарандос отрицал, что новая инициатива была вызвана переговорами с этими гильдиями.

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Он сказал, что Netflix в первые годы своего существования «не хотела предоставлять будущим конкурентам дорожные карты», делясь ценными данными. Но эта политика «со временем создала атмосферу недоверия», и компания стала более прозрачной, поскольку стриминг стал более массовым. «Это продолжается уже несколько лет. Так что это не вызвано ничем иным, как этим», – сказал он. Он добавил: «Возможно, это больше информации, чем вам нужно. Но я думаю, что это создает лучшую среду для гильдий, для нас, для продюсеров, для создателей и для прессы».

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Источник: techxplore.com
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