Новая видеокарта будет питаться от специального разъема питания HPCE на материнской плате

По данным IT Home, Asus анонсировала новую видеокарту RTX 4070 и пару материнских плат B760 со скрытыми разъемами питания, которые поступят в продажу 15 сентября. Среди новых продуктов — видеокарта Tianxuan TX Gaming RTX 4070, первый бескабельный графический процессор, появившийся на рынке, и две новые материнские платы B760. Новинки, скорее всего, будут ограничены азиатским рынком, по крайней мере, на данный момент.

Впервые стало известно, что новые графические процессоры находятся в производстве несколько месяцев назад. Новинки относятся к новой линейке Asus «Назад в будущее» (BTF), которая предназначена для улучшения эстетической привлекательности компонентов ПК путем сокрытия или замены всех видимых разъемов питания, которые могут присутствовать в системе. Для материнских плат это включает перенаправление 24-контактных разъемов питания и разъемов питания EPS на заднюю часть печатной платы для скрытия проводов.

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Для видеокарт дополнительные разъемы питания PCIe были полностью удалены в пользу специального разъема питания HPCE, который получает питание непосредственно от самой материнской платы. В более широком смысле это также означает, что материнские платы под брендом BTF оснащены одним и тем же разъемом, но, очевидно, не все платы будут поддерживать именно разъем HPCE. Например, материнская плата Asus TUF Gaming Z790 имеет этот разъем, а WIFI B760M-BTF — нет.

Корпуса также включены в серию BTF, поскольку требуется дополнительное пространство за лотком материнской платы, чтобы кабели питания имели достаточно места для подключения к задним разъемам питания на материнской плате BTF. На данный момент на странице Asus представлены два корпуса BTF: Asus A21 и TUF Gaming GT502.

Материнская плата Tianxuan TX Gaming B760-BTF WiFi и видеокарта Tianxuan RTX 4070 оформлены в стиле аниме. Плата TUF Gaming B760M-BTF WiFi Shadowraider имеет черный дизайн, а WiFi-плата Tianxuan TX Gaming B760-BTF выполнена в белом цвете с голубыми акцентами. Обе платы предлагают системы подачи питания 12+1 и поддержку PCIe Gen 5.

Tianxuan RTX 4070 имеет тот же внешний вид, что и плата TX, с белой системой охлаждения с тремя вентиляторами и голубыми акцентами. B760 и 4070 оснащены разъемом питания HPCE, позволяющим RTX 4070 получать питание непосредственно от материнской платы без физического дополнительного кабеля питания PCIe. Asus также анонсировала варианты RTX 4060 Ti и RTX 4060 с тремя вентиляторами, но эти младшие видеокарты не оснащены разъемом питания HPCE.

Поскольку ни один из этих компонентов в стиле Tianxuan не отображается на веб-сайте Asus в США, похоже, что эти компоненты будут эксклюзивными для азиатского рынка. Цены на материнские платы B760 в настоящее время неизвестны, но видеокарты будут стоить 5289 юаней (~ 728 долларов США) для RTX 4070, 3789 юаней (~ 522 долларов США) для RTX 4060 Ti и 2789 юаней (~ 384 долларов США) для RTX 4060.