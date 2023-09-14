Сенатор Чак Шумер запланировал серию форумов по инновациям в области искусственного интеллекта

Крупные технологические воротилы, в том числе Илон Маск и Марк Цукерберг, отправились в среду на Капитолийский холм, чтобы поделиться своими планами по созданию искусственного интеллекта, поскольку США готовятся разработать закон для лучшего контроля над технологиями.

Сенатор Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате США, запланировал серию так называемых форумов по инновациям в области искусственного интеллекта, встреч за закрытыми дверями, на которых законодатели могут расспросить технологических лидеров о технологиях, которые покорили мир с момента выпуска ChatGPT год назад.

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Европа хорошо продвинулась в своем собственном Законе об искусственном интеллекте, и на законодателей США оказывается давление, чтобы они не отстали и получилось так, что искусственный интеллект будет связан с потерей рабочих мест, безудержной дезинформацией и другими последствиями.

«Сегодня мы начинаем огромное, сложное и жизненно важное дело: создание основы для двухпартийной политики в области искусственного интеллекта, которую Конгресс может принять», — заявил Шумер на встрече, согласно замечаниям, переданным в средства массовой информации.

«В прошлых ситуациях, когда все было так сложно, естественной реакцией... было игнорировать проблему и позволить кому-то другому сделать всю работу. Но с ИИ мы не можем быть подобны страусам, сующим головы в песок», — сказал он.

Генеральный директор OpenAI и создатель ChatGPT Сэм Альтман и основатель Microsoft Билл Гейтс также посетили форум, который был закрыт для прессы.

«Я очень оптимистичен в отношении (ИИ), но это не значит, что на этом пути не будет каких-то трудностей», — сказал Альтман, входя на встречу.

«На меня очень впечатлило наше взаимодействие с законодателями, хотя я знаю, что наша отрасль любит их копать», — добавил он.

Трехчасовая утренняя сессия охватывала широкий спектр проблем ИИ, включая его опасности и потенциал, при этом участники согласились, что правительство сыграло определенную роль в борьбе с последствиями ИИ. Неограниченный ИИ, как магнат добавил журналистам после встречи, «потенциально вреден для всех людей во всем мире».

Сможет ли Конгресс США принять закон, ограничивающий новаторов в области искусственного интеллекта с помощью четких правил, остается открытым вопросом, учитывая глубокие политические разногласия в Вашингтоне и предстоящие выборы в 2024 году.

Хотя обе стороны согласны с тем, что технологии могут иметь очень негативное влияние на повседневную жизнь, стороны часто расходятся во мнениях относительно возможных решений. Технологические компании также активно лоббируют сохранение мягкого режима регулирования, который благоприятствует бизнесу и сохраняет инновации.

Некоторые сенаторы жаловались, что встреча была закрытой для публики и давала технологическим гигантам слишком много возможностей влиять на законодателей. «Так быть не должно», — сказал сенатор Джош Хоули, республиканец, который тесно занимается вопросами ИИ. «Сенатор Шумер говорит о технологиях уже два года и не представил ни одного существенного законопроекта о технологиях», — пожаловался он.

Встреча также стала первой известной встречей Маска и Цукерберга с тех пор, как генеральный директор Tesla предложил бой в клетке со своим коллегой. Маск также жил в одной комнате с Гейтсом, с которым у него натянутые отношения, согласно биографии главы Tesla и SpaceX, опубликованному во вторник.