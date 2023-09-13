PCIe Gen 5 - скоро и в ноутбуках

Согласно отчету IT Home, менеджер по планированию продукции Huirong Technology/SiliconMotion Лю Яорен ожидает, что производители начнут внедрять SSD-накопители PCIe Gen 5 в ноутбуки к концу 2024 года, окончательно прекратив эксклюзивность SSD-накопителей PCIe Gen 5 на настольных компьютерах.

В качестве питания некоторых из этих первых твердотельных накопителей будет использоваться новый SSD-контроллер Huirong SM2508 PCie Gen 5, который имеет скорость чтения и записи до 14 ГБ/с и будет потреблять гораздо меньше энергии, чем конкурирующие решения, такие как контроллер Phison E26, с выходной мощностью всего 3,5 Вт (только для контроллера) против 5 Вт на E26.

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На саммите FMW 2023 по флэш-памяти Лю Яорен обновил характеристики нового SM2508, подтвердив, что он использует 6-нм техпроцесс TSMC и имеет встроенный двухъядерный процессор Coretex R8 с поддержкой технологии симметричной многопроцессорной обработки (SMP). Новый контроллер также будет поддерживать 8 каналов NAND со скоростью до 3600 МТ/с, что на 400 МТ/с быстрее, чем сообщалось ранее, и соответствует скорости канала более высокого класса SM2504XT от Silicon Motion.

Создание твердотельных накопителей PCIe Gen 5 для работы в ноутбуках заняло годы. Ноутбуки с поддержкой Gen 5 были впервые замечены на выставке CES 2023, где MSI представила несколько новых игровых ноутбуков на базе Raptor Lake со слотами M.2 с поддержкой PCIe Gen 5. Также были показаны демо-версии ноутбуков с процессором Gen 5 в сочетании с MSI Spatium 570 Pro со скоростью чтения до 12,3 ГБ/с и скоростью записи почти 9 ГБ/с. Впечатляющий подвиг для ранней адаптации.

Однако твердотельные накопители PCIe Gen 5, предназначенные для ноутбуков, еще не готовы, а такие контроллеры, как SM2508, по-видимому, все еще находятся в разработке. Проблема в том, что нынешние твердотельные накопители пятого поколения потребляют слишком много энергии и выделяют слишком много тепла, чтобы их мог выдержать ноутбук, что вынуждает производителей твердотельных накопителей создавать контроллеры с низким энергопотреблением и меньшей скоростью.

На данный момент единственный накопитель, анонсированный с контроллером SM2508, принадлежит Adata, но вполне вероятно, что в ближайшие месяцы больше производителей объявят о новых накопителях с контроллером SM2508.