Исследователи совершили прорыв в разработке нового оптического приемопередатчика

Исследователи из Центра цифровой обработки сигналов (DSP) Бангорского университета совершили прорыв в разработке нового оптического приемопередатчика «точка-многоточка» (P2MP).

Оптические приемопередатчики широко используются в системах передачи данных для передачи и приема сигналов по сети. Новый гибкий трансивер P2MP преодолевает ограничения предыдущих технологий с точки зрения работы только на заранее определенных скоростях только в системах передачи «точка-точка».

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Как прямой результат недостатков, связанных с традиционными оптическими приемопередатчиками, текущий сетевой узел, поддерживающий сети доступа P2MP 5G, должен параллельно использовать несколько традиционных оптических приемопередатчиков «точка-точка» (P2P), каждый из которых поддерживает выделенный канал передачи. Такие подходы к реализации и эксплуатации сети являются спектрально неэффективными, энергоемкими, дорогими и не масштабируемыми с точки зрения соответствия строгим требованиям будущих сетей доступа, включая 5G-Advance и другие.

Чтобы решить эти проблемы, исследователи Бангорского университета, лидирующие в области технологии DSP, обратили свое внимание на трансиверы «точка-многоточка» (P2MP), которые продемонстрировали многообещающие возможности, предлагая масштабируемые, гибкие и экономичные решения, способные поддерживать множество скоростные оптические приемопередатчики для связи с одним высокоскоростным оптическим приемопередатчиком для экономичных приложений. Приемопередатчики могут автоматически и динамически «расти» или «сжиматься» в зависимости от состояния сетевого трафика.

Эти результаты были недавно представлены в журнале Lightwave Technology, который издается Институтом инженеров по электротехнике и электронике.

Доктор Вей Цзинь, один из соавторов статьи из Школы компьютерных наук и электронной инженерии Бангорского университета, сказал: «Прорыв в технологии трансиверов P2MP, представленный в нашей исследовательской статье, обладает огромным потенциалом для революционного преобразования существующих сетей оптического доступа путем преобразования их топологии виртуальной сети от P2P до P2MP масштабируемым, гибким, с малой задержкой и экономичным способом.

«По сравнению с традиционными приемопередатчиками снижение сложности цифровой обработки сигналов передатчика, улучшенная спектральная эффективность и повышенная сетевая безопасность также делают это решение многообещающим для будущих сетей оптического доступа. По мере того как мы продолжаем совершенствовать и оптимизировать эту технологию, мы можем вперед к новой эре эффективных и адаптируемых оптических сетей доступа, отвечающих растущим требованиям нашего взаимосвязанного мира».