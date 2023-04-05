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Техно-Лемур За пост начислено вознаграждение
Астрофизики обнаружили новую чёрную дыру, масса которой в 30 миллиардов раз больше нашего Солнца
Она претендует на звание самой большой чёрной дыры.
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Астрономы занимаются изучением чёрных дыр уже достаточно длительное время, но первые научно обоснованные доказательства о существовании данных космических объектов появились лишь к 1972 году. Спустя некоторое время после этого, учёные установили факт того, что в ядрах большинства массивных галактик расположены сверхмассивные чёрные дыры.

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Источник изображения: Русская семерка

Начиная с того периода эти космические объекты начали классифицировать на: микрочёрные дыры (МЧД), промежуточные чёрные дыры (ПЧД) и сверхмассивные чёрные дыры (СМЧД). И вот, на сегодняшний день одна группа астрофизиков международного формата под руководством доктора Джеймса Найтингейла смогла обнаружить огромную чёрную дыру, которая претендует на звание самой большой чёрной дыры среди всех, которые известны человечеству. Она относится к классу СМЧД.

Масса этой чёрной дыры превышает массу нашего Солнца в 30 миллиардов раз, а расстояние между ней и Землёй оценивается в 2,7 миллиардов световых лет. Она расположена близ центра скопления галактик Abell 1201. Примечателен тот факт, что обнаружить её удалось при помощи техники гравитационного линзирования, и это первый подобный случай в истории.

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Эта техника, по своей сути, является научной интерпретацией явления искривления пространства-времени массивными объектами, которое описано в общей теории относительности. Таким образом, применение данной техники позволяет астрономам находить сверхмассивные объекты, которые находятся в миллиардах световых лет от Земли и недоступны для изучения какими-либо другими способами.

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