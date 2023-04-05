Она претендует на звание самой большой чёрной дыры.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Астрономы занимаются изучением чёрных дыр уже достаточно длительное время, но первые научно обоснованные доказательства о существовании данных космических объектов появились лишь к 1972 году. Спустя некоторое время после этого, учёные установили факт того, что в ядрах большинства массивных галактик расположены сверхмассивные чёрные дыры.

реклама

Источник изображения: Русская семерка

Начиная с того периода эти космические объекты начали классифицировать на: микрочёрные дыры (МЧД), промежуточные чёрные дыры (ПЧД) и сверхмассивные чёрные дыры (СМЧД). И вот, на сегодняшний день одна группа астрофизиков международного формата под руководством доктора Джеймса Найтингейла смогла обнаружить огромную чёрную дыру, которая претендует на звание самой большой чёрной дыры среди всех, которые известны человечеству. Она относится к классу СМЧД.

Масса этой чёрной дыры превышает массу нашего Солнца в 30 миллиардов раз, а расстояние между ней и Землёй оценивается в 2,7 миллиардов световых лет. Она расположена близ центра скопления галактик Abell 1201. Примечателен тот факт, что обнаружить её удалось при помощи техники гравитационного линзирования, и это первый подобный случай в истории.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Эта техника, по своей сути, является научной интерпретацией явления искривления пространства-времени массивными объектами, которое описано в общей теории относительности. Таким образом, применение данной техники позволяет астрономам находить сверхмассивные объекты, которые находятся в миллиардах световых лет от Земли и недоступны для изучения какими-либо другими способами.