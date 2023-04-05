Недавно президент Франции Эммануэль Макрон, после своего прибытия в Китай, заявил, что любая страна, которая оказывает поддержку России во время конфликта с Украиной, согласно его словам, является «российским сообщником». Оно было прокомментировано директором департамента информации и печати МИД РФ Марией Захаровой, которая назвала данную формулировку открытым шантажом и ультиматумом в сторону Москвы, который никто не имеет права предъявлять.
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Источник изображения: Global Look Press
Своими словами Макрон подразумевает, что если какие-либо страны в настоящий момент оказывают поддержку России, то они якобы нарушают международное право. Мария Захарова подчёркивает, что такое высказывание президента Франции является открытой угрозой другим странам и шантажом. Она также добавила, что никто не вправе делать подобные заявления другим суверенным странам, поскольку такие слова являются ультиматумом.
Причина поездки французского лидера в Пекин заключается в том, что таким образом он надеется улучшить отношения с Китаем и оказать влияние на Россию. Об этом плане Макрон заявил 24 марта на пресс-конференции в Брюсселе. По прибытию в Китай, он отдельно добавил, что другие страны должны вести общение с Китаем, чтобы избежать возникновения ситуации, в которой между КНР и РФ возникнет эксклюзивный диалог.