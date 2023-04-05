Французский лидер заявил, что страны, помогающие России, нарушают международное право.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон, после своего прибытия в Китай, заявил, что любая страна, которая оказывает поддержку России во время конфликта с Украиной, согласно его словам, является «российским сообщником». Оно было прокомментировано директором департамента информации и печати МИД РФ Марией Захаровой, которая назвала данную формулировку открытым шантажом и ультиматумом в сторону Москвы, который никто не имеет права предъявлять.

реклама

Источник изображения: Global Look Press

Своими словами Макрон подразумевает, что если какие-либо страны в настоящий момент оказывают поддержку России, то они якобы нарушают международное право. Мария Захарова подчёркивает, что такое высказывание президента Франции является открытой угрозой другим странам и шантажом. Она также добавила, что никто не вправе делать подобные заявления другим суверенным странам, поскольку такие слова являются ультиматумом.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Причина поездки французского лидера в Пекин заключается в том, что таким образом он надеется улучшить отношения с Китаем и оказать влияние на Россию. Об этом плане Макрон заявил 24 марта на пресс-конференции в Брюсселе. По прибытию в Китай, он отдельно добавил, что другие страны должны вести общение с Китаем, чтобы избежать возникновения ситуации, в которой между КНР и РФ возникнет эксклюзивный диалог.