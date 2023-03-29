Они также не похожи на гигантские планеты в Солнечной системе.

Телескоп «Джеймс Уэбб» по сути представляет из себя орбитальную инфракрасную обсерваторию, которая была запущена на орбиту благодаря общим действиям США, Канады и Европы. Он является наиболее крупным космическим телескопом, а размер его зеркала достигает 6,5 метров в диаметре.

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Недавно исследователи использовали данный телескоп для изучения атмосферы экзопланеты HD 149026 b, которую также называют Смертриос. По аналогии эта планета похожа на горячую версию Юпитера, которая также вращается вокруг звезды, наподобие Солнца. Она богата наличием углерода и кислорода, при этом, соотношение кислорода к углероду меньше, чем у планет в Солнечной системе.

Исследователи заявили, что изучаемые планеты-гиганты отличаются между собой, а исследования Смертриоса лишь подтверждают данный тезис. Это стало ясно благодаря телескопу «Джеймс Уэбб», функционал которого, который позволяет собрать достаточно данных об отношении молекул различных газов относительно молекул водорода, благодаря чему становиться больше известно о том, как именно планета была образована.

Планеты-гиганты в нашей Солнечной системе изучены достаточно хорошо, особенно их составы атмосфер и массы. Но вот с изучением внесолнечных планет была проблема, которую удалось решить запуском «Джеймс Уэбба». Теперь стало ясно, что эти космические тела обладают гораздо более разнообразным составом, если сравнивать их с более близкими к Солнцу планетами.

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Последние проведённые исследования доказывают то, что состав атмосфер внесолнечных планет-гигантов не подчиняется тенденции, которой следуют планеты Солнечной системы. Например, Смертриос сверхобогащён тяжёлыми элементами относительно своей массы, количество которых в 27 раз превышает таковое на Сатурне. Это значит, что на планете много твёрдых частиц богатых углеродом. Но при этом это означает и то, что на ней меньшее количество воды.