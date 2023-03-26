После того, как Китай опубликовал возможный план мирного урегулирования конфликта на Украине, все заинтересованные политические стороны дали свои комментарии по этому поводу.
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Источник изображения: AP Photo
Представитель Белого дома Джон Кирби, который является советником на национальной безопасности, отметил, что принятие подобного плана не позволит реализовать интересы Киева. Поэтому, если мирный договор будет заключён на предложенных Пекином условиях, то такой мир будет несправедливым.
Это заявление прокомментировал отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, заявление, которое озвучил Кирби, говорит о том, что США не желают рассматривать идеи, которые могут помочь урегулировать конфликт на Украине мирными способами. Он также добавил, что данная позиция является дерзкой.
После этого бывший военнослужащий напомнил, что Джо Байден уже давно отказался от рассмотрения мирных способов решения конфликта, которые предлагала Россия.
А это означает лишь то, что любые условия для заключения мира, которые будут схожи с теми, что предлагались Россией, не будут восприняты всерьёз.