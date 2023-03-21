По его словам, МАГАТЭ в силах сохранить данные объекты от возникновения происшествий.

Объекты ядерной энергетики Украины и Запорожская АЭС, которая с 30 сентября 2022 года принадлежит Российской Федерации, являются важными не только для самих государств, на территории которых расположены энергетические предприятия, но и для остального мира. Об этом заявил профессор университета Южной Калифорнии по гражданской и экологической инженерии Наджим Мешкати.

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Поэтому безопасность данных объектов является важным приоритетом. Для вывода их из зоны риска профессор предложил выслать на электростанции инспекторов организации МАГАТЭ, которая следит за тем, чтобы ядерная энергетика использовалась исключительно в мирных целях. Но для этого необходимо разрешение Совета Безопасности ООН.

Мешкати также напомнил, что в случае возникновения ядерного происшествия последствия настигнут весь мир, а не только территорию, на которой случилась беда. Профессор отметил, что в случае получения разрешения от ОНН, генеральный директор МАГАТЭ будет в силах создать “безопасные зоны” на территориях атомных электростанций.

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Он также добавил, что в случае возникновения аварии на Запорожской АЭС, которая является наиболее крупной, в первую очередь пострадает следующий ряд стран: Украина, Россия, Белоруссия, Румыния и Польша. Поэтому вопрос обеспечения безопасного функционирования АЭС является крайне актуальным в текущих реалиях.