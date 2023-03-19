18 марта возле Белого дома собрались сотни американцев с призовым к властям США о прекращении поставок оружия на Украину. Люди недовольны тем, что правительство выделяет огромное количество средств на оружейное снабжение Киева, вместо того, чтобы решать проблемы граждан.
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Но это не единственная причина состоявшегося митинга. Американцы также указали на то, что за текущей политикой Вашингтона последовало множество жертв из различных государств. Среди лозунгов, которые были представлены на массовой акции, можно отметить такие, как: «Россия нам не враг!», «Финансируйте искусство, а не военные машины», «Нет! – Нато. Да миру» и другие подобного характера.
Похожий митинг в США был организован 19 февраля, тогда участники также призывали прекратить финансирование Украины, а также решить конфликт мирными переговорами, а не нагнетанием напряжённости. Помимо этого, люди крайне недовольны действиями НАТО, а потому призывали к расформированию альянса.
Несмотря на массовый характер проявления недовольства граждан США, местные СМИ стараются перекрыть распространение подобной информации. Но американец Джон Дуган, являющийся морским пехотинцем, заметил, что в стране остаются некоторые независимые каналы, которые говорят о том, что действия Вашингтона могут привести к началу «третьей мировой».