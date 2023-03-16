AUKUS является трёхсторонним союзом между США, Великобританией и Австралией. Некоторые зарубежные СМИ предполагают, что цель данного альянса, это сдерживание Китая. На эту мысль наталкивает желание участников AUKUS осуществить поставки атомных подводных лодок Австралии.
реклама
Проблем в том, что мировое распространение ядерных материалов и технологий, которые не принадлежат странам, заключившим договор о нераспространении ядерного оружия, должно контролироваться МАГАТЭ, организацией, которая следит за тем, чтобы атомная энергия использовалась исключительно в мирном ключе.
Но Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила, что пока нет чёткого ответа о том, каким образом будут соблюдены гарантии того, что ядерные объекты, переданные Австралии, будут использованы лишь в мирных целях.
Поэтому в КНР считают, что такими действиями AUKUS показывает свою безответственность. Если Австралия получит объекты ядерного характера, то это может негативно сказаться на её отношениях с Пекином.
Поскольку AUKUS своими действиями нагнетает напряжённость в мировых отношениях, то Россия и Китай внимательно анализируют предпринимаемые альянсом действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Захарова подчеркнула, что начало строительства ядерных подводных лодок для Австралии может привести к определённым последствиям, а потому члены AUKUS должны соблюдать свои обязанности по нераспространению оружия массового уничтожения и прекратить дестабилизировать мировую обстановку.