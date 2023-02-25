Минобороны России опубликовало актуальную сводку о ходе проведения СВО

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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают активно выполнять поставленные перед ними в рамках СВО задачи. Особую угрозу представляют артиллерийские комплексы, которые противник использует для ведения огня по укрытиям и оборонительным сооружениям.

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На Херсонском направлении произошла контрбатарейная борьба, в ходе которой было установлено местоположение противника, а затем произведено его уничтожение. Враждебная сторона использовала две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одну буксируемую гаубицу М777, которую производят в Великобритании, а собирают уже в США.





Два самолёта Су-24 и МиГ-29, принадлежавшие воздушным силам Украины, были ликвидированы истребительной авиацией воздушно-космических сил России. Воздушные бои состоялись на территории Донецкой Народной Республики в пределах посёлка Розовка и города Димитров. Ещё один вражеский самолёт Су-25 был сбит системами ПВО в Херсонской области в районе села Тягинка.

Помимо этого, также были уничтожены ещё 8 беспилотных летательных аппарата [БПЛА], которые принадлежали ВСУ. Произошло это в районах следующих населённых пунктов: Новозлатополь, Новомихайловка, Кременная, Житловка, Жовтневое, Рубежное и Пшеничное.

С начала проведения СВО было уничтожено: 390 самолётов, 405 зенитных ракетных комплекса и 3236 БПЛА.

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Источник графического материла: YouTube