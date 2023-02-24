В оптические пределы космического телескопа Джеймса Уэбба попали древние галактики, о существовании которых учёные даже не догадывались.

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Телескоп Джеймса Уэбба представляет собой космическую обсерваторию, которая исследует различные закоулки нашей вселенной. Совсем недавно среди данных, сформированных по результатам работы телескопа, были обнаружены изображения шести галактик, о которых до этого момента не было известно.

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Источник: NASA

Как заявили астрономы, размер каждой из этих галактик почти сопоставим с таковым у Млечного пути, в пределах которой находится наша Солнечная система. После выполнения некоторых исследовательских работ, учёные установили примерный возраст их формирования, который составляет около 500-700 миллионов лет после Большого взрыва. Вот только незадача в том, что текущая парадигма космологии не предполагает возможности подобного, поэтому новые космические объекты весьма сильно озадачили учёных.

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Получается, что фактический возраст этих галактик составляет около 13 миллиардов [млрд] лет, если учесть, что с момента Большого взрыва прошло порядка 13,79 млрд лет. Поэтому они могут обладать столь выдающимися размерами, которые выходят за рамки принятых в космологии теорий. Сейчас исследователи ведут работы по изучению возможности совершения ошибок телескопом. Также они рассматривают данную ситуация в ключе, что телескоп обнаружил вовсе не новые галактики, а что-то другое, например, неизвестные раннее чёрные дыры.