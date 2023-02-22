Новый вектор развития технологий, основанных на искусственном интеллекте, вынуждает регулирующие органы вводить новые правила их использования, чтобы публичное решение не нарушало действующего законодательства в регионе использования. В настоящий момент особое внимание уделяют ChatGPT, который разработан в США и обучен в соответствии с местной социальной повесткой, которую некоторые другие страны открыто критикуют.
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Китай особо чувствителен к соблюдению принятых норм цензуры контента, а потому старается быстро отвечать на изменяющиеся реалии. Например, в прошлом году были введены санкции на использование технологии “дипфейк” [Deepfake], с помощью которой люди могут выдавать себя за другие личности, а это может нанести существенный вред национальной безопасности.
Как сообщают зарубежные СМИ, совсем недавно регулирующие органы Китая приказали внутренним технологическим гигантам перекрыть публичный доступ к ChatGPT. Это связано не только с отсутствием в нейросети возможности включения региональной цензуры, но и из-за опасений, что правительство США может использовать чат-бота для распространения дезинформации и манипулирования общественным мнением.
Известно, что все созданные Китайскими компаниями решения, разработанные для генерирования различного материла и основанные на машинном обучении, должны проходить предварительную проверку на соблюдение культурных норм, чтобы создаваемый искусственным интеллектом контент не выходил за рамки цензуры. Поэтому ходило мнение, что запрет ChatGPT в Китае – это лишь вопрос времени.