Многим геймерам нравятся элементы с RGB подсветкой в игровых устройствах. Недавно на Reddit’е стала популярна пользовательская интеграция светодиодной ленты в устройство Steam Deck. Модификация называется «RGBDeck», её суть сводится к установке микроконтроллера в систему питания игровой консоли, который передаёт энергию для работы светодиодной ленты. Сама RGB-лента аккуратно располагается на задней части устройства, а после закрывается прозрачной подложкой, чтобы обеспечить доступ источаемому свету наружу.
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Другой моддер платформы Адам Хонс попробовал реализовать эту идею и обнаружил один фатальный недостаток, способный сделать устройство непригодным для использования. Он заметил, что при внесении таких конструктивных изменений создаётся излишняя нагрузка на материнскую плату, что может привести её к выходу из строя. По заявлению разработчика [Адама Хонса], проблема кроется в элементе, расположенном между микроконтроллером и внутренним портом USB, износ которого увеличивается в разы из-за повышенного энергопотребления консоли, что не предусмотрено оригинальным конструкторским решением. Эта проблема приводит к тому, что, через несколько дней использования, консоль начинается вести себя “странно”, а после полностью приходит в негодность.
Возможно, что эта проблема была известна Valve, и поэтому Steam Deck не имеет RGB элементов. Если моддеры смогут найти рабочее решение данной проблемы, то Гейб Ньюэлл может заинтересоваться их идеей и включить её в стандартное исполнение игровой консоли.
Источники:
Информационный материал – The Verge
Графический материал – GitHub