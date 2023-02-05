Компания-гигант Apple, особо известная своими смартфонами iPhone, умными часами Apple Watch и планшетами iPad, нашла новый способ привлечения инвестиций и увеличения своего дохода. Выпуск новой модели телефона в рамках предстоящей серии iPhone 15 сможет поднять средний ценник на продукцию компании, чему безусловно будут рады её инвесторы и поклонники.
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Известный журналист информационного агентства Bloomberg, Марк Гурман, сообщил инсайдерскую информацию о том, что после выхода iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max компания Apple планирует выпустить более мощную и дорогую модель – iPhone 15 Ultra.
"Вместо того, чтобы переименовывать Pro Max в Ultra, Apple может выпустить более высококлассный смартфон, который будет мощнее линейки Pro" - сообщает Марк Гурман2.
Для предоставления больших деталей пользователям, которые задаются вопросом о том, когда выйдет iPhone 15 Ultra, и которые хотят знать хотя-бы ориентировочную дату выхода новинки, журналист добавил, что произойдёт это не раньше 2024 года.
В настоящее время нет точной информации о том, чем именно модель iPhone 15 Ultra будет отличаться от остальных моделей 15-ой серии, но этот смартфон обязан быть, либо более мощным, либо более функциональным, чтобы можно было оправдать высокий ценник перед ценителями серии. В ход могут пойти разработки по улучшению качества камеры, новые средства по оптимизации скорости работы центрального процессора, более качественный дисплей или даже просто новый способ зарядки, обеспечивающий небывалые удобство и скорость процесса.
Предположить точный ценник новинки, к сожалению, тоже пока нельзя. Точно сказать можно лишь то, что iPhone 15 Ultra будет стоить дороже 1099$. В России цена может начинаться от 135.000₽. Сама Apple пока не дала официальных комментариев, но появление свежей новости о возможной дате выхода новой, но уже популярной и горячо ожидаемой новинки, iPhone 15 Ultra – событие крайне интересное.