Известный журналист поделился интересной новостью о возможной дате выхода самой дорогой модели из новой линейки смартфонов Apple – iPhone. Речь идёт об iPhone Ultra, которая будет мощнее и дороже, чем iPhone Pro Max.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Компания-гигант Apple, особо известная своими смартфонами iPhone, умными часами Apple Watch и планшетами iPad, нашла новый способ привлечения инвестиций и увеличения своего дохода. Выпуск новой модели телефона в рамках предстоящей серии iPhone 15 сможет поднять средний ценник на продукцию компании, чему безусловно будут рады её инвесторы и поклонники.

реклама

Рендер дизайна iPhone 15 Ultra1

Известный журналист информационного агентства Bloomberg, Марк Гурман, сообщил инсайдерскую информацию о том, что после выхода iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max компания Apple планирует выпустить более мощную и дорогую модель – iPhone 15 Ultra.

"Вместо того, чтобы переименовывать Pro Max в Ultra, Apple может выпустить более высококлассный смартфон, который будет мощнее линейки Pro" - сообщает Марк Гурман2.

Для предоставления больших деталей пользователям, которые задаются вопросом о том, когда выйдет iPhone 15 Ultra, и которые хотят знать хотя-бы ориентировочную дату выхода новинки, журналист добавил, что произойдёт это не раньше 2024 года.

Рендер дизайна iPhone 15 Ultra1

В настоящее время нет точной информации о том, чем именно модель iPhone 15 Ultra будет отличаться от остальных моделей 15-ой серии, но этот смартфон обязан быть, либо более мощным, либо более функциональным, чтобы можно было оправдать высокий ценник перед ценителями серии. В ход могут пойти разработки по улучшению качества камеры, новые средства по оптимизации скорости работы центрального процессора, более качественный дисплей или даже просто новый способ зарядки, обеспечивающий небывалые удобство и скорость процесса.

Рендер дизайна iPhone 15 Ultra1

Предположить точный ценник новинки, к сожалению, тоже пока нельзя. Точно сказать можно лишь то, что iPhone 15 Ultra будет стоить дороже 1099$. В России цена может начинаться от 135.000₽. Сама Apple пока не дала официальных комментариев, но появление свежей новости о возможной дате выхода новой, но уже популярной и горячо ожидаемой новинки, iPhone 15 Ultra – событие крайне интересное.





рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Источники: 1 - YouTube; 2 - MacRumors.