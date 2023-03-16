Три крупных кредитных организации США были объявлены банкротами за последнюю неделю. 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта Signature Bank. 10 марта был закрыт банк Silicon Valley. Он был основан в 1983 году. Основной доход его составляли средства, полученные от успешных стартапов. В годы пандемии сумма депозитов значительно возросла. Под контролем у SVB было $175 млрд средств вкладчиков. Рост ключевой ставки Федеральной Резервной Системы США привел к обесцениванию активов многих финансовых организаций.
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Дональд Трамп назвал Джо Байдена вторым Гербертом Гувером и предположил, что США ждет Великая депрессия, даже хуже, чем в 1929 году.
Немного истории
Герберт Кларк Гувер (10.08.1847 - 20.10.1964 гг.) одержал победу в президентских выборах в 1927 г. Основной темой предвыборной кампании было процветание страны. А в 1929 году в Соединенных Штатах началась Великая депрессия. К 1932 году уровень промышленности и торговли упал в несколько раз и приблизился к показателям начала 1900-х гг. Пик кризиса пришелся на зиму 1932-1933 годов. Каждый четвертый американец стал безработным. Гувер долгое время не осознавал серьезности ситуации и начал принимать антикризисные меры только лишь в январе 1932 г. Международная позиция США ухудшилась. Гувер потерял свою популярность и к следующим выборам президента его авторитет был практически на нуле, победу над ним одержал Франклин Рузвельт.
США в наши дни
Нынешний президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел экстренное обращение в связи с крахом нескольких банков. Он заявил, что поводов для беспокойства нет, банковская система находится в безопасности. По его словам владельцы малого бизнеса и граждане США, смогут получить средства со своих депозитов тогда, когда захотят. Так же Байден пообещал, что руководство обанкротившихся банков будет привлечено к ответственности. Он дал срочное поручение своему Минфину разобраться с ситуацией.
Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что все выходные она разрабатывала схему действий в данной ситуации, чтобы проблемы не коснулись остальных банков.
Лю Ин (ст. науч. сотр. Китайской ассоциации международной торговли) объяснил банкротство Silicon Valley и провал финансовой политики в целом тем, что правительство вынуждено повышать процентные ставки по кредитам, соответственно спрос на них падает, и также цены на акции уменьшаются.
Схема очень напоминает 2008 год. Тогда все началось с кризиса в ипотечном секторе, сейчас же под ударом оказались кредиты под стартапы и скупку криптовалюты. Интересно еще и то, что Джозеф Джентиле в то время был топ-менеджером Lehman Brothers, банкротство которого спровоцировало мировой финансовый кризис. Сейчас же он занимал должность одного из руководителей печально известного Silicon Valley Bank.