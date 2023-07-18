Журналисты Military Watch констатируют, что американская БМП сильно испортила репутацию местным производителям оружия

Не секрет, что для победы нужно не только оружие и хорошее командование, но и высокий моральный дух обычных солдат, которые на поле боя определяют исход сражения. Ну а поскольку Украине нужны были свои герои, то в ход пошли отлаженные приёмы. Так, в начале СВО появился так называемый «Призрак Киева» – элитный пилот истребителя, который в мечтах своих создателей уничтожил больше самолётов армии РФ, чем когда-либо взлетало в воздух. После развенчания мифа о непобедимом асе, в ход пошли «Джавелины», «Байрактары» и тому подобные типы вооружений, которые должны были принести победу. Время шло, герои сменяли друг друга, ну а этой весной всерьёз заговорили о том, что на подмогу идут немецкие танки Leopard 2, которые должны были щёлкать российские аналоги, как орешки. Что любопытно, миф сгорел без особых трудов, ну а кроме немецких кошек была ещё одна машина, которая должна была склонить ход конфликта в пользу Киева.

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Известно, что боевая машина M2 Bradley рекламировалась американцами как «убийца танков». Так вышло, что сказка быстро уступила место реальности, ну а журналисты Military Watch сетуют на то, что БМП не выдержала проверку боем. По данным западных источников, не менее трети американских машин Bradley, поставленных Украине с апреля текущего года, были брошены, повреждены или уничтожены. При этом всё это имеет визуальные подтверждения, а многие эксперты, занимающиеся подсчётом подобных фактов, грустно смотрят на низкую эффективность Bradley. Если обратиться к публичным данным, то можно сделать следующие выводы. Итак, журналистам The New York Times удалось выяснить, что ВСУ потеряли 30% всего за 2 недели с начала наступательной операции. За последний месяц количество уничтоженных машин возросло, но западные источники предпочитают на эту тему помалкивать.

США обязались пополнить украинский парк Bradley, усилив его танками M1A2 Abrams, но представители Пентагона постоянно подчёркивают, что будущие поставки оружия будут зависеть от успехов ВСУ. Если учитывать тот факт, что наступательная операция захлебнулась, то в ближайшее время с поставками будет туго. В целом, недавно Байден объявил, что намерен серьёзно сократить финансирование Киева, урезав его в несколько раз. Аналитики полагают, что огромные потери Bradley наносят удар по репутации США. Бронетехника не оправдала доверия, а тот самый «убийца танков» оказался беззащитен перед минными полями, артиллерией и в целом не имеет каких-то значительных преимущество перед российскими аналогами.

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nullВ Military Watch подчёркивают, что противопоставить российской военной машине Bradley попросту нечего, а особенно опасен для американских БМП вертолёт Ка-52. Ответить Bradley нечем, а значит остаётся только бежать, поскольку спрятаться от российского «Аллигатора» невозможно. Отдельного внимания заслуживает противотанковый ракеты «Вихрь-1», установленный на боевых вертолётах Ка-52. На видеозаписях, опубликованных российскими источниками, можно видеть, как ракета поражает украинские машины Bradley, не оставляя экипажу шансов на спасение. В целом, в этом нет ничего удивительного, ведь управляемые ракеты разработаны для более прочных танков, ну а от американской БМП ожидали больше, чем она способна дать.