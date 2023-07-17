На этот раз пик активности наступит на целый год раньше обычного

По данным учёных, в 2024 году Землю накроет пик солнечной активности. Ранее предполагалось, что это событие состоится летом 2025 года, но сегодня становится всё очевиднее, что пиковые выбросы состоятся уже в середине следующего года. По некоторым данным, проблема затронет не только социальную жизнь миллионов людей, но и повлияет на экономику. В настоящее время солнечная активность невелика, а речь идёт об 11-летнем цикле с пиковыми циклами, во время которых на поверхности звезды будет наблюдаться значительное количество солнечных пятен, солнечных вспышек и выбросов солнечной плазмы. Эти явления могут иметь важное влияние на Землю и всю Солнечную систему.

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Учёные напоминают, что солнечная активность влияет на различные аспекты жизни на планете. Например, солнечные вспышки и выбросы солнечной плазмы могут вызывать геомагнитные бури на Земле, что может приводить к проблемам в электропитании, а также в работе спутников и систем связи. Например, когда Илон Маск 29 января запустил 49 спутников Starlink, то повышенная солнечная активность привела к выходу из строя 38 единиц. Это незначительные потери для такой корпорации, как SpaceX, но не исключено, что выбросы способны приводить и к более серьёзным последствиям. Кроме того, солнечная активность может оказывать влияние на климат, в том числе на изменения температуры и погодные условия.

В истории солнечной активности есть несколько известных фактов. Например, самый сильный выброс произошёл в 1859 году и был известен как «Событие Кэррингтона». Этот всплеск вызвал мощные геомагнитные всплески, которые создали северные сияния на широтах, где они обычно не встречаются, включая северные штаты США и северные районы Австралии. Выбросы такой силы происходят раз в 50 лет, но если нечто подобное случится сегодня, то последствия могут быть фатальными для спутниковой активности Земли. Также в пример приводится всплеск активности на Солнце в 1989 году, вызвавший геомагнитный шторм, который привёл к сбою в электропередаче в Канаде. Более 6 миллионов человек остались без электричества на несколько часов, а некоторые регионы были обесточены в течение нескольких дней.

Пик солнечной активности 2024 года вызывает большой интерес среди учёных, поскольку влияние выбросов нашей звезды до конца не изучено специалистами. Как мы уже писали выше, в настоящее время солнечная активность находится на низком уровне, но учёные прогнозируют, что в ближайшие месяцы она начнёт быстро увеличиваться. Во время солнечного максимума солнечная активность достигает своего пика, а предугадать последствия почти невозможно. Несмотря на потенциальные риски, учёные и инженеры уже принимают меры для подготовки к грядущему солнечному максимуму. Исследователи из NASA и других организаций разрабатывают методы прогнозирования солнечной активности, чтобы предупреждать о возможных проблемах и принимать соответствующие меры.

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Кроме того, существуют международные инициативы для обмена информацией и сотрудничества в области мониторинга солнечной активности и подготовки к возможным последствиям. Одной из таких инициатив является Международная программа слежения за солнечной активностью (International Space Weather Initiative), которая объединяет усилия учёных и экспертов по всему миру. Учёные отмечают, что солнечная активность и солнечный максимум представляют собой уникальный феномен, который может иметь значительное влияние на нашу планету. Благодаря активным исследованиям и совместным усилиям учёных, мы можем быть лучше подготовлены к возможным последствиям и обеспечить безопасность нашей технологической инфраструктуры. Больше информации по ссылке: https://edition.cnn.com/2023/07/14/world/solar-maximum-activity-2024-scn/index.html