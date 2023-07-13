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Российская нефть сорта Urals впервые с введения потолка цен торгуется на отметке выше 60 долларов
Аналитики уверяют, что это идёт в разрез с санкциями США и бросает вызов ценовым ограничениям

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В последнее время всё заметнее падение курса рубля по отношению к доллару. Аналитики указывают на проблемы с поступлениями денежных масс в бюджет и растущую разницу между импортом и экспортом. Проще говоря, стоимость углеводородов по сравнению с 2022 годам снизилась, а бюджет не может себе позволить доллар по 60 рублей. На самом деле, из-за так называемого потолка цен, российская национальная валюта не может себе позволить даже курс 80-к-1, в чём вы сами могли убедиться, покупая смартфоны, компьютерные комплектующие или другую продукцию, пересекающую границу России. 

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Похоже, усилия Москвы и стран ОПЕК привели к неожиданным для США последствиям. Аналитики отмечают, что одно из ключевых условий западных санкций, связанных с ценами на российскую нефть, может в ближайшем будущем потерять свою актуальность. Информационные источники сообщают, что цена на нефть марки Urals вчера (12 июля), впервые после ввода ограничений превысила отметку в 60 долларов за баррель. Цена составила 60.78 доллара за баррель, но и этого достаточно для создания прецедента, ведь страны G7 настаивают на том, что все должны покупать нефть из РФ дешевле 60 долларов. Что любопытно, стоимость начала расти с 30 июня, а эксперты не исключают, что стратегия союзников США будет разбита реалиями рынка. 

Напомним, что основная цель западных стран при установлении цены в 60 долларов за баррель, заключалась в сокращении доходов России от экспорта нефти. При этом предполагалось сохранить объёмы нефти из РФ на мировом рынке, поскольку дисбаланс мог привести к резкому ценовому скачку и дефициту «чёрного» золота. Такое положение дел устраивало импортёров из Европейского союза, поскольку цена на нефть не превышала установленную отметку. Теперь, когда цены на российскую нефть вышли за пределы так называемого потолка без заметных экономических последствия для РФ, зарубежные аналитики признают неудачу санкционной политики США и их союзников.

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13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Bloomberg приводит словам эксперта из консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. По его мнению, основным инструментом России для обхода западных санкций стало использование теневого флота, который значительно расширился в последнее время. Кроме того, эксперт предполагает, что Москва нашла альтернативные варианты страхования и постепенно исключает доллар из расчётов за экспорт сырья, что в итоге может устранить ограничения, введённые странами G7. Проще говоря, создан опасный прецедент, вызывающий тревогу у американских элит. 

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#политика #санкции #нефть
Источник: topwar.ru
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