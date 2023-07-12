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Минобороны Японии: новая ракета Северной Кореи может достичь любой точки на территории США
12 июля были проведены новые испытания, а дальность ракеты достигла 1000 километров

Физики знают о том, что любое действие вызывает противодействие. За США числится много грехов, но разделение корейского народа можно назвать главным преступлением правящих элит по обе стороны океана. При этом заметно, что Северная и Южная Кореи хотят двигаться навстречу друг другу, вот только на пути встают американские политики. Подконтрольная США Южная Корея накачивается оружием, а СМИ пытаются убедить местных жителей в том, что соседи вот-вот бросятся на них с палками камнями. Постоянно нагнетается обстановка, а в итоге растёт напряжённость, что позволяет увеличивать траты из бюджета на армию. Ну а поскольку Северная Корея сталкивается со значительными вызовами, то было бы удивительно, если бы там отказались от планов по совершенствованию своего атакующего арсенала. Сегодня стало известно о запуске новой межконтинентальной баллистической ракеты.

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По данным Минобороны Японии, пуск состоялся из района в окрестностях Пхеньяна, а сама ракета находилась в воздухе целых 74 минуты. Затем она упала в 250 километрах от японского острова Хоккайдо. Стоит отметить, что место падения ракеты находится вне исключительной экономической зоны страны Восходящего Солнца в Японском море. По данным японского военного ведомства, высота полёта ракеты составила 6 тысяч километров, а дальность достигла 1 тысячи километров. Японское правительство подчеркнуло, что ракета была запущена по крутой траектории. В то же время, японские военные уверяют, что этот запуск межконтинентальной баллистической ракеты не связан с анонсированными Пхеньяном испытаниями северокорейского разведывательного спутника.

По мнению некоторых экспертов, мощные баллистические ракеты являются одной из гарантий безопасности Корейской Народно-Демократической Республики, так как само их наличие отрезвляет горячие головы в США, Японии и Южной Корее, предотвращая развитие событий по более драматичному сценарию. Согласно информации, полученной от Минобороны Японии, межконтинентальная ракета, запущенная КНДР, обладает способностью достичь любой точки на территории США. Представители ведомства заявили, что дальность полёта ракеты может превышать 15 тысяч километров, в зависимости от веса её боеголовки. Это означает, что она способна долететь до любого места на территории США.

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Отдельно отмечается, что с 13 апреля 2023 года КНДР уже провела 14 пусков ракет, которые можно считать межконтинентальными, то есть обладающими дальностью полёта свыше 5.5 тысяч километров. Всё это время находящиеся под контролем США страны выражают негодование подобными фактами, но даже не думают о том, что пришло время сесть за стол переговоров и решить вопросы азиатского региона без участия дядюшки Сэма. 

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#политика #военные технологии
Источник: gazeta.ru
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