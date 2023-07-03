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Почему мы не увидим схватки F-16 против Су-35 над Донбассом, и почему воздушный бой ушёл в прошлое
Стоит начать с того, что США и вовсе не планируют отдавать Украине свои истребители
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На начало 2022 года украинская авиация состояла исключительно из самолётов советского образца, модернизацией которых никто не занимался. В силу того, что после распада СССР по обе стороны границы остались аэродромы, то самолёты никто делить не стал. Точно также с пилотами и техническим персоналом, ну а находящиеся в Украине высшие учебные заведения позволяли готовить специалистов, поддерживая в штатном состоянии то немногое, что ещё не пришло в негодность. Если посмотреть сводки Минобороны РФ, то может показаться, что ВСУ потеряли в несколько раз больше самолётов, чем у них было. Схема подсчётов довольно сложная, но есть все основания полагать, что удары по аэродромам не приводят к окончательному уничтожению находящихся там боевых единиц. Некоторые самолёты восстанавливаются самостоятельно, тогда как другие направляют в соседнюю Польшу. Всё это не часто попадает в объектив прессы, ну а в последние месяцы Киев всё более настойчиво требует поставить как можно скорее современные истребители.

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В качестве наиболее оптимального варианта называется американский F-16, а некоторые европейские страны уже заявили о своей готовности войти в истребительную коалицию. Кто-то даже начал готовить пилотов, но массовости процесс не несёт. По мнению экспертов, США не хотят передавать самолёты из-за определённых последствий и сложностей, сопутствующих такому шагу. Прежде всего на ум приходит новость о том, что Германия и Польша не могут договориться о том, кто и как будет чинить подбитые Leopard 2. Теоретически, можно было бы отправить танки немцам, но поляки ухватились за них, и не хотят этого делать, требуя 100 тысяч долларов только за предварительную оценку ремонтопригодности, тогда как реально такая процедура стоит 12 тысяч. Проще говоря, F-16 требует обслуживания, а отдельные его узлы могут выходить из строя. Сложно даже предположить, сколько денег запросит Польша за ремонт, если там только оценка ремонта немецкой кошки стоит 100 тысяч долларов. 

Но даже если американцы поставят свои истребители, нужно ещё найти тех, кто будет этой техникой управлять. Власти Украины заявляют, что гениальные пилоты ВСУ за несколько месяцев овладеют всеми премудростями заморской машины. Теоретически, за 6 месяцев действительно можно научить человека поднимать в воздух F-16, а также успешно садить его на взлётную полосу. Вот только реальные боевые условия предполагают исключительной выучки, а значит пилоты должны не только знать все узлы, но и уметь использовать преимущества машины в самых сложных ситуациях. А вот это уже достигается за годы практики, а некоторые пилоты и вовсе не способны научиться боевому маневрированию из-за психологических особенностей. Но это только часть проблем, с которыми столкнутся обе стороны, тогда как есть ещё и имидж. По мнению экспертов, если уже завтра американцы передадут Киеву два десятка истребителей, посадив туда наёмников из числа бывших военнослужащих НАТО, то никакой пользы от этого не будет. 

Дело в том, что F-16 столкнётся с Су-35, а это машина, превосходящая американский самолёт на голову. Проще говоря, шансов в F-16 нет, поскольку российский истребитель видит противника с 200 километров и может наносить высокоточные удары с расстояния свыше 100 километров. При этом есть ещё РЛС, которые позволяют мониторить значительную территорию над Украиной, тогда как видимость F-16 не только ниже, но и сильно ограничена из-за того, что НАТО просто так не может летать над Донбассом и указывать пальцами на цели в небе. В итоге Су-35 получит определённые преимущества, а американские самолёты окажутся в худшем положении. Вот только янки никогда не позволят, что бы русские начали сбивать истребители пачками. После этого покупателей на старый F-16 во всём мире может ощутимо поубавиться. Вообще, есть крайне любопытные сведения, позволяющие сделать вывод о том, что классический воздушный бой, каким он был во времена Второй мировой, в современных реалиях не рассматривается как основа для достижения преимущества в воздухе. 

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Так, за почти 500 дней боевых действий российские лётчики сбили меньше 15 украинских самолётов при помощи истребительной авиации в ходе прямого столкновения. Большая часть уничтожена зенитными комплексами или дальнобойными ракетами, выпущенными из серой зоны. Не исключено, что там находился новый истребитель пятого поколения Су-57 или тот же Су-35. В данном случае это не имеет значения, поскольку сегодня особую актуальность имеют именно высокоточные ракеты, ну а из-за перечисленных выше особенностей, преимущество на стороне России. В прессе можно встретить описание воздушного боя, который произошёл в 2019 году. С одной стороны – были 24 самолёта Пакистана, тогда как с другой – 8 из Индии. Пилоты постреляли друг в друга с безопасного расстояния и уже хотели расходиться, как вдруг отчаянный индийский лётчик бросился в атаку, что привело к размену МиГ-21 на F-16. На этом воздушный бой завершился. 

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#аналитика #сво #авиация
Источник: topwar.ru
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