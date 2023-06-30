Восточная Европа вооружается, а в США и дальше готовы провоцировать конфликты по ту сторону океана

Многие эксперты отмечают увеличения расходов на военные бюджеты не только в США, но и во многих европейских странах. Производство в Америке загружено под завязку, а промышленники радостно пожимают руку команде Байдена. Спрос на оружие растёт, а значит можно надеяться на высокие доходы от конфликтов, которые будут греметь за океаном. Согласно информации представленной изданием Gazeta Prawna, Польша уже в апреле 2015 года приняла решение выбрать американскую систему зенитной и противоракетной обороны средней дальности MIM-104 Patriot в качестве основы для своей программы ПВО средней дальности под названием «Висла». Спустя несколько лет и многочисленных переговоров глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил продажу дополнительных пусковых установок Patriot.

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По данным политика, своё слово должны сказать конгрессмены, но это не займёт много времени. Журналисты напоминают, что контракт на закупку двух батарей системы Patriot в рамках первого этапа программы «Висла» был заключён Польшей в марте 2018 года. За сумму 4.75 миллиарда долларов Польша приобрела две батареи, включающие 16 пусковых установок Patriot с радаром, имеющим угол обзора в 120 градусов, а также 208 ракет PAC-3 MSE от компании Lockheed Martin. Планируется, что эти комплекты будут интегрированы с новой системой управления полем боя IBCS, разработанной компанией Northrop Grumman. Важно отметить, что эта система также используется Вооружёнными силами США.

Издание Gazeta Prawna также обратило внимание на то, что в программе «Висла» некоторые компании Польской оружейной группы участвуют в качестве субподрядчиков. В мае прошлого года Министерство национальной обороны Польши направило запрос в США на получение предложения о закупке ещё шести батарей, то есть 48 пусковых установок. Общая сумма, которую Польша заплатит за установки Patriot и ракеты к ним, составит 15 миллиардов долларов. Ну а поскольку аппетиты дядюшки Сэма растут, а ястребы США рвутся в бой и готовы умереть за национальные интересы старшего брата, то сегодня стало известно о том, что Государственный департамент одобрил поставку Чехии 24-х американских истребителей F-35, а также боеприпасов к ним. По оценкам аналитиков, сделка обойдётся Праге примерно в 5.62 миллиарда долларов. Проще говоря, на один самолёт будет потрачено 234 миллионов долларов, тогда как ещё несколько лет назад янки просили за 1 многоцелевой истребитель пятого поколения 100 миллионов долларов.

В заявлении Госдепартамента подчёркивается, что продажа боевых самолётов Чехии соответствует внешней политике США, не нарушает баланса сил и направлена на обеспечение безопасности НАТО. Таким образом, американцы уверяют, что появление двух эскадрилий новейших истребителей в Европе не представляет угрозы для России. В течение 30 дней сделку должен одобрить Конгресс, но эксперты уверены в том, что это простая формальность, поскольку все решения уже приняты. Далее будут определены детали соглашения, включая сроки поставки самолётов. Известно, что Чехия выразила намерение закупить американские истребители F-35 ещё в июле прошлого года, а в октябре отправила предварительный запрос на поставку 24 истребителей. В дальнейшем делегация Министерства обороны и правительства Чехии не раз появлялись в США для проведения переговоров. После подписания контракта Чехия станет десятым европейским государством, выбравшим F-35 в качестве основного истребителя для своих Вооружённых сил.

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Эксперты полагают, что многие вопросы будут решены в рамках переговоров, но сумма действительно удивляет. Очевидно, что за 5.62 миллиарда долларов планируется получить не только самолёты, но и полноценную инфраструктуру, включая ремонтную мастерскую и современные ангары, позволяющие проводить обслуживание на месте без необходимости отправки бортов в Германию. В любом случае военный блок вокруг России становится всё более мощным, ну а США не жалеют оружия, получая за него огромные деньги и провоцируя новые конфликты в Европе.