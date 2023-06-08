Решением может быть отказ от химических удобрений

Французские учёные с тревогой сообщают о результатах долговременных исследований. Как оказалось, использование пестицидов, инсектицидов, удобрений и других химических веществ в традиционном сельском хозяйстве за последние 15 лет резко снизило численность птиц и насекомых. Предполагается, что около 30% всего биоразнообразия полностью уничтожено, а одним из способов остановить массовые вымирание животных может стать переход к органическому методу с отказом от сложных удобрений. По некоторым данным, это не только позволит сохранить биоразнообразие, но и повысит урожайность в долговременной перспективе. Информация предоставлена исследователями из Бургундского университета, а сами учёные полагают, что проблема требует безотлагательных решений. Данные собирались множеством заинтересованных лиц в нескольких регионах Франции, а выводы примерно аналогичные по всей территории страны.

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Ежедневно научный сотрудник Бургундского университета Жером Моро ловит птиц в огромные сети и наблюдает их поведение. По его словам, птицы, которые гнездятся в окрестностях полей с традиционным сельским хозяйством, проявляют меньшую активность, почти не реагируют на приближение людей и обладают худшим здоровьем по сравнению с теми, что обитают на полях с органическим методом ведения сельского хозяйства. Из-за недостатка насекомых в окрестностях сельскохозяйственных угодий, птицам становится сложнее найти пищу, что приводит к сокращению их популяции и частым болезням. Информацию подтверждает Винсент Брётаньоль, научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS), изучающий влияние пестицидов и удобрений на животный мир. Он проводит сравнительные наблюдения на обработанных удобрениями полях и на полях, где используется органический подход. Результаты исследований показывают, что использование химических продуктов сокращает биоразнообразие, приводит к исчезновению многих видов насекомых и растений.

Учёные отмечают, что некоторые фермеры уже 30 лет назад оказались от удобрений, что в итоге позитивно сказалось на урожайности. Оказывается, если перестать накачивать поля химией, то со временем природный баланс восстанавливается. Исследователи проанализировали урожайность сельскохозяйственных культур, пытаясь сократить использование пестицидов без ущерба для урожая. Фермер Лоран Руссо, применяющий традиционный метод, решил сократить использование химических продуктов и проводит эксперимент, снизив дозы азотных подкормок, удобрений и обработок на своих участках. Интересно, что проведённые исследования показали, что его доходы не только не уменьшились, но даже выросли. Снижение использования пестицидов способствует возвращению пчёл на поля, что положительно сказывается на опылении культур, в том числе рапса. Это, в свою очередь, повышает урожайность и приносит дополнительные доходы фермерам.

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Винсент Брётаньоль подчёркивает, что благодаря ограничению применения пестицидов флора и насекомые могут сохраниться, что важно для биоразнообразия. Исследователи отмечают, что в некоторых регионах уже около 20% фермеров перешли на органический метод ведения хозяйства. Это свидетельствует о том, что фермеры осознают важность сохранения природы и готовы менять свои методы работы. Одновременно с этим учёные признают, что пока природа проигрывает человеку. Приводятся устрашающие данные. Оказывается, за последние 30 лет из-за использования химических удобрений полностью исчезло около 95% популяции кузнечиков и до 85% всех жуков. Также потеряно до 95% популяции бабочек, а пчёлы в отдельных регионах и вовсе вымерли. Положение становится всё более сложным, а проблема актуальна не только для Франции, но и для большинства стран Европы. В какой-то момент человек пришёл к выводу, что без удобрений нельзя получит высокий урожай, что привело к губительным последствиям для природы. Если распространение химии и пестицидов не остановить, то вскоре луга и поля в районе сельскохозяйственных угодий окажутся мёртвыми, а биоразнообразие будет представлено только паразитами, которые умудряются выживать несмотря на все усилия людей.