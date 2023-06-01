Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Российские Искандеры ударили по подземному бункеру ГУР Украины, а в США заявили о гибели агента ЦРУ
Не исключено, что оба события связаны, поскольку звезда на Доске почёта и памяти погибших сотрудников ЦРУ появилась совсем недавно
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

Первые несколько месяцев после начала СВО, Киев оставался одним из самых горячих мест, а происходящее там стало настоящим кошмаром для горожан. Прежде всего мэр города раздал всем желающим десятки тысяч единиц стрелкового оружия. За несколько дней сформировались группировки боевиков, которые начали атаковать гражданские объекты, а выезд из города попал под контроль преступных групп. Пресса писала о полном беспределе и хаосе, а ситуацию удалось взять под контроль только к концу весны 2022. После этого Киев стал довольно безопасным, а в результате туда с юга и востока Украины потянулись сотни тысяч людей. Власти заявляли о том, что создали самую совершенную систему ПВО на планете, преодолеть которую невозможно. Какое-то время удары по столице Украины были редкими, а после и вовсе прекратились. В первой половине мая 2023 армия РФ возобновила удары, а в результате уничтоженными оказались не только склады с боеприпасами, но и системы ПВО, включая американскую ЗРК Patriot. США активно производят подобные комплексы, продавая их союзникам в Европе и по всему миру. Похоже, система оказалась не такой надёжной, как кому-то хотелось верить, ну а в последние дни были нанесены высокоточные удары, одной из целей которых стало Главное управление разведки Украины (ГУР).

реклама

Сообщается, что за последние дни было нанесено несколько ударов, каждый из которых мог преследовать те или иные цели. На фотографиях, которые доступны в интернете, можно увидеть, что повреждения комплекса несущественные. Административное здание не пострадало, а крыша и стены потемнели, но это явно было не прямое попадание ракеты, а возгорание от небольшого объекта, больше похожего на дрон-камикадзе. Не исключено, что в административное здание прилетел именно беспилотник, поскольку местная пресса пишет о том, что российская ракета промахнулась. Якобы, она изначально летела по другой траектории и не метила в здание. Вот только есть все основания полагать, что баллистическая ракета Искандер попала туда, куда планировалась, поскольку сразу же после прилёта к зданию ГУР была отправлена специализированная техника, после чего весь день там продолжались земельные работы в закрытом режиме. Предполагается, что мог пострадать подземный бункер, в котором располагался командный центр или другая аналогичная структура. 

Не исключено, что удары по объектам в Киеве, включая ГУР, привели к потере ценного сотрудника ЦРУ. Американская пресса пишет о том, что до недавнего времени на Доске почёта и памяти погибших сотрудников ЦРУ было 139 звёзд. При этом последняя появилась в 2020 и присуждена некому Майклу Гудбоу. Именно тогда США выводили свои войска из Сомали, ну а совсем недавно на Доске почёта и памяти погибших сотрудников ЦРУ появилась 140-я звёздочка. Сложно сказать, насколько данные соответствуют реальности, поскольку в англоязычной версии Википедии утверждается, что 140-я звезда появилась раньше, а правка внесена 26 мая 2023 года. Гадать бесполезно, ну а сегодня при помощи ракет Искандер были нанесены очередные удары по ГУР в Киеве и военной инфраструктуре в области. На этот раз местная пресса уже не пишет о том, что все ракеты сбиты, ведь последствия слышала вся столица. Ну или по крайней мере её большая часть. 

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Есть мнение, что после недавних ударов противовоздушная система города находится в критическом состоянии, поскольку за ночь на 1 июня было зафиксировано около 11 прилётов. В числе пострадавших указанное выше здание ГУР или его подземная инфраструктура, а также объекты на территории железнодорожной станции. Утверждается, что был полностью уничтожен пункт, предназначенный для погрузки цистерн с топливом. Якобы, именно здесь формировались колонны топливом, которые после этого отправлялись на Донбасс. Также сообщается о значительных разрушениях инфраструктуры, что осложнит доставку боеприпасов и военной техники на фронт. Фотографий почти нет, а эксперты подчёркивают, что ещё совсем недавно ПВО Киева действительно сбивало большую часть ракет, ну а в последние дни не способно оказывать сопротивление и находится в плачевном состоянии. Янки уже сообщили о планах поставить в Украину новые ракеты для ПВО, но ничего не сказали о замене самих комплексов. В США критически настроены относительно расхода дорогостоящих боеприпасов к ЗРК Patriot. В прессе пишут, что вскоре Америке придётся каждый день отправлять в Киев сотню ракет по 3 миллиона долларов каждая, поскольку атаки армии РФ только усиливаются. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #политика #военные технологии
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Представитель Белого дома заявил, что ВСУ начнут контрнаступление летом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британская разведка считает, что Россия лишь на 5 % использует на Украине возможности своей боевой авиации
52
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
104
Пригожин отдал на строительство храма в РФ $10 000 000, которые получил от африканского диктатора
44
Гегемония доллара уходит в прошлое, но США хотят продолжать влиять на мировую экономику
9
Поражение штаба 92-й бригады ВСУ в Харьковской области попало на видео
16
Археологи обнаружили петроглифы возрастом 2700 лет с изображениями кораблей и людей
4
Снайпер отряда «Ахмат» рассказал о противниках, бесшумных винтовках, женщинах в СВО и кодексе чести
+
Рогозин призвал отключить GPS в России: Пусть учат матчасть и карты
18
Windows 11 с Moment 3 стала быстрее и избавилась от статтеров из-за мышек с высокой частотой опроса
6
29 мая в Косово произошли столкновения между сербскими жителями и силовиками
+
63 смартфона Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 в мае 2023 года
1
Вучич: Сербия не российская губерния, но и не американская колония
3
За последние дни в Киеве был уничтожен ещё один комплекс Patriot — Минобороны
10
Представлен смартфон Nubia N5 на процессоре Unisoc T770 и с камерой 50 Мп
+
Войска России нанесли авиаудар по 1-й бригаде спецназначения Украины
2
Тегеран заявил о готовности продемонстрировать собственную гиперзвуковую ракету
3
В Белом доме заявили, что контрнаступление ВСУ начнётся летом
9
Radeon RX 7600 уже в магазинах РФ – что не так с ценой, и почему GeForce RTX 4060 Ti ещё хуже
13
Дрон-камикадзе "Ланцет-3" успешно отработал по трехкоординатной РЛС 36Д6 украинского комплекса С-300
2
Протестированная в играх RX 7600 не оставила шансов RTX 3050
31

Популярные статьи

F-16, вооруженные ракетами HARM, нанесут серьезный урон обороне России – западные эксперты
59
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
95
Почему Киев требует американские ракеты ATACMS вместо британских Storm Shadow
5
Почему советские МиГ-29 лучше приспособлены для сдерживания ВКС РФ на Украине, чем американские F-16
5
Китайский J-16 "копируя" действия российского Су-27 в Черном море прогнал самолёт разведки ВВС США
1
Как выросла стоимость ПК-гейминга
66
Warhammer 40.000: Boltgun - это вам не "колда" - краткое тестирование в игре
5
10 полезных лайфхаков для Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
4
War Thunder: корпорации тоже могут использовать бот-сети для накруток
5

Сейчас обсуждают

Роман Иванов
12:18
"Отключаем другие SSD перед установкой Windows" После этого читать не стал.
10 полезных лайфхаков для Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
ACDCOVER
12:16
Подлетает к цели строго по вертикали. Даже если предположим удастся сбить Кинжал на подлёте, что маловероятно. Такой системы ПВО или ПРО на сегодня просто не существует. Кинетическая энергия кинжала п...
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
Валерий Жигалов
12:12
Юзаю подобный пк на 5600, ASRock b450, 16gb, 1080ti. Проц работает на 4.8мгц стабильно, под дарк рок 4, не про версия кулера.
Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — на каком процессоре выгоднее собрать игровой компьютер
ZeroNull
12:12
С этим девизом к укропам, они готовы. )))
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
OgoGoLog
12:11
А ты сильно страдаешь?
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
Oleg Sapronov
12:09
Основная надежда главнокомандующего - мне скоро помирать, а что там дальше - без меня разберутся. Поэтому надо тянуть.
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
Oleg Sapronov
12:07
Германия, как страна жертва, получила бы лендлиз США, а не Союз. Исход мог быть совсем другим.
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
ZeroNull
12:05
Как рвануло то! )))
Гегемония доллара уходит в прошлое, но США хотят продолжать контролировать мировую экономику
Oleg Sapronov
12:03
2 миллиона на фронт, 5 миллионов на саппорт и логистику, 25 миллионов - пилить круглосуточно снаряды. Остальные - кормят эту ораву.
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
WTF
12:02
В Киеве формировались колонны с топливом для отправки на Донбасс? Серьезно?))
Российские Искандеры ударили по подземному бункеру ГУР Украины, а в США заявили о гибели агента ЦРУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем