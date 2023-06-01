Не исключено, что оба события связаны, поскольку звезда на Доске почёта и памяти погибших сотрудников ЦРУ появилась совсем недавно

Первые несколько месяцев после начала СВО, Киев оставался одним из самых горячих мест, а происходящее там стало настоящим кошмаром для горожан. Прежде всего мэр города раздал всем желающим десятки тысяч единиц стрелкового оружия. За несколько дней сформировались группировки боевиков, которые начали атаковать гражданские объекты, а выезд из города попал под контроль преступных групп. Пресса писала о полном беспределе и хаосе, а ситуацию удалось взять под контроль только к концу весны 2022. После этого Киев стал довольно безопасным, а в результате туда с юга и востока Украины потянулись сотни тысяч людей. Власти заявляли о том, что создали самую совершенную систему ПВО на планете, преодолеть которую невозможно. Какое-то время удары по столице Украины были редкими, а после и вовсе прекратились. В первой половине мая 2023 армия РФ возобновила удары, а в результате уничтоженными оказались не только склады с боеприпасами, но и системы ПВО, включая американскую ЗРК Patriot. США активно производят подобные комплексы, продавая их союзникам в Европе и по всему миру. Похоже, система оказалась не такой надёжной, как кому-то хотелось верить, ну а в последние дни были нанесены высокоточные удары, одной из целей которых стало Главное управление разведки Украины (ГУР).

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Сообщается, что за последние дни было нанесено несколько ударов, каждый из которых мог преследовать те или иные цели. На фотографиях, которые доступны в интернете, можно увидеть, что повреждения комплекса несущественные. Административное здание не пострадало, а крыша и стены потемнели, но это явно было не прямое попадание ракеты, а возгорание от небольшого объекта, больше похожего на дрон-камикадзе. Не исключено, что в административное здание прилетел именно беспилотник, поскольку местная пресса пишет о том, что российская ракета промахнулась. Якобы, она изначально летела по другой траектории и не метила в здание. Вот только есть все основания полагать, что баллистическая ракета Искандер попала туда, куда планировалась, поскольку сразу же после прилёта к зданию ГУР была отправлена специализированная техника, после чего весь день там продолжались земельные работы в закрытом режиме. Предполагается, что мог пострадать подземный бункер, в котором располагался командный центр или другая аналогичная структура.

Не исключено, что удары по объектам в Киеве, включая ГУР, привели к потере ценного сотрудника ЦРУ. Американская пресса пишет о том, что до недавнего времени на Доске почёта и памяти погибших сотрудников ЦРУ было 139 звёзд. При этом последняя появилась в 2020 и присуждена некому Майклу Гудбоу. Именно тогда США выводили свои войска из Сомали, ну а совсем недавно на Доске почёта и памяти погибших сотрудников ЦРУ появилась 140-я звёздочка. Сложно сказать, насколько данные соответствуют реальности, поскольку в англоязычной версии Википедии утверждается, что 140-я звезда появилась раньше, а правка внесена 26 мая 2023 года. Гадать бесполезно, ну а сегодня при помощи ракет Искандер были нанесены очередные удары по ГУР в Киеве и военной инфраструктуре в области. На этот раз местная пресса уже не пишет о том, что все ракеты сбиты, ведь последствия слышала вся столица. Ну или по крайней мере её большая часть.

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Есть мнение, что после недавних ударов противовоздушная система города находится в критическом состоянии, поскольку за ночь на 1 июня было зафиксировано около 11 прилётов. В числе пострадавших указанное выше здание ГУР или его подземная инфраструктура, а также объекты на территории железнодорожной станции. Утверждается, что был полностью уничтожен пункт, предназначенный для погрузки цистерн с топливом. Якобы, именно здесь формировались колонны топливом, которые после этого отправлялись на Донбасс. Также сообщается о значительных разрушениях инфраструктуры, что осложнит доставку боеприпасов и военной техники на фронт. Фотографий почти нет, а эксперты подчёркивают, что ещё совсем недавно ПВО Киева действительно сбивало большую часть ракет, ну а в последние дни не способно оказывать сопротивление и находится в плачевном состоянии. Янки уже сообщили о планах поставить в Украину новые ракеты для ПВО, но ничего не сказали о замене самих комплексов. В США критически настроены относительно расхода дорогостоящих боеприпасов к ЗРК Patriot. В прессе пишут, что вскоре Америке придётся каждый день отправлять в Киев сотню ракет по 3 миллиона долларов каждая, поскольку атаки армии РФ только усиливаются.