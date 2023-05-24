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ВОЗ предупредила об опасности новой эпидемии и призывает начать подготовку уже сегодня
Коронавирус отступил, но так и не побеждён
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Коронавирус стал настоящим испытанием для человечества. Многие учёные полагают, что ведущие страны не только оказались неготовы к эпидемии, но и не сделали никаких выводов. Отмечается, что здравоохранение требует многомиллиардных инвестиций, но в сложившейся геополитической ситуации мировые элиты с большей готовностью будут тратить деньги на вооружение, чем на средства борьбы с вирусами. Угроза реальна, а ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) снова привлекает внимание к нарастающей опасности новой пандемии, предупреждая, что следующий глобальный всплеск инфекционного заболевания может быть уже близко. В свете этой тревожной новости, организация призывает международное сообщество к принятию незамедлительных мер для подготовки и предотвращения потенциального кризиса здравоохранения. В докладе ВОЗ, опубликованном на официальном веб-сайте, поднимается важный вопрос о необходимости улучшения готовности к эпидемиям и пандемиям. Организация подчёркивает, что история свидетельствует о том, что пандемии являются неотъемлемой частью нашей жизни, и их возникновение может быть не только неожиданным, но и быстрым.

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Одним из ключевых моментов, отмеченных ВОЗ, является необходимость улучшения глобальных систем раннего обнаружения и реагирования на инфекционные заболевания. Организация подчёркивает, что быстрая и эффективная реакция на начало пандемии может спасти миллионы жизней и предотвратить серьёзные социально-экономические последствия. Помимо этого, ВОЗ призывает страны к инвестициям в национальные системы здравоохранения, внедрению новых технологий, повышению медицинской грамотности и обучению персонала, чтобы быть лучше подготовленными к обнаружению и борьбе с новыми инфекционными угрозами. Кроме того, ВОЗ предлагает наращивать международное сотрудничество в области здравоохранения и научных исследований, с целью обмена информацией и разработки новых инновационных методов предотвращения и лечения инфекционных болезней. Предупреждение ВОЗ приходит на фоне продолжающейся пандемии COVID-19, которая на протяжении нескольких лет оказывала огромное воздействие на мировое здравоохранение, экономику и общество в целом. Эта пандемия стала реальным испытанием для глобальных систем здравоохранения, выявив их слабые места и необходимость в улучшении готовности к подобным событиям.

ВОЗ напоминает, что эпидемии и пандемии не выбирают страны или континенты, и внезапное возникновение нового инфекционного заболевания может иметь катастрофические последствия для мирового сообщества. Поэтому важно усилить сотрудничество международных организаций, государств и научных сообществ, чтобы обеспечить эффективную реакцию на возможные угрозы. Несмотря на все сложности, ВОЗ выделяет некоторые положительные моменты, которые мы можем извлечь из текущей ситуации. Пандемия COVID-19 показала значимость международной солидарности и сотрудничества, ведь разработка и распространение вакцин были возможны благодаря глобальным усилиям. Это пример того, как совместные действия могут привести к преодолению глобальных вызовов. Однако ВОЗ предупреждает, что эти достижения не должны быть приняты как конечная цель. Следующая пандемия может иметь новые характеристики и требовать адаптации и новых решений. Поэтому сейчас наступает время для укрепления глобальной подготовки к будущим пандемиям. В заключение, ВОЗ призывает всех участников международного сообщества принять на себя ответственность и действовать вместе, чтобы повысить глобальную готовность к следующей пандемии. Улучшение систем раннего обнаружения, инвестиции в здравоохранение, научные исследования и развитие новых технологий являются ключевыми компонентами этой подготовки. Только через совместные усилия и обмен опытом мы сможем справиться с будущими вызовами и обеспечить безопасность и благополучие нашей планеты.

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Отметим, что в докладе ВОЗ много спорных моментов и нереалистичных утверждений. Так, пандемия доказала, что самые богатые страны готовы вцепиться друг другу в глотки ради вакцин, устраивая разборки из-за воровства масок. Одновременно с этим Западные страны проводили настоящую травлю вакцин, созданных в Китае и России. В результате Европа потратила огромные деньги, но получала не самые эффективные и безопасные вакцины. Наблюдалась разобщённость в обществе, а сегодня мир выглядит ещё более разделённым, чем был до эпидемии коронавируса. Наиболее зажиточные жители десятков стран смогли себе позволить жить в полном комфорте и даже разбогатели, тогда как миллионы людей находились на грани выживания. Сегодня коронавирус не отступил, но стал менее опасным, но новый штамм способен перезапустить пандемию в любом момент. Увы, но суперкомпьютеры не помогли человечеству, а в результате мы снова не имеем эффективных методик лечения для новых угроз. 

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#наука #медицина #здавоохранение
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