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Как Россия смогла обойти санкции, а пассажирские самолёты продолжают летать несмотря на ограничения
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Нет никаких сомнений, что США долгое время разрабатывали первые пакеты санкций, которые должны были быть введены против России. Янки искали удачного повода, создавая на границах РФ напряжённость и подталкивая к тем или иным решениям. Американские эксперты были уверены, что российская экономика рухнет уже спустя несколько месяцев, но результат оказался неожиданным, поскольку сегодня финансовый сектор в РФ восстанавливается. Фиксируются неплохие показатели экспорта энергоносителей, ну а обычные люди получили доступ ко всему необходимому за счёт параллельного импорта. Пожалуй, одной из первых должна была рухнуть авиация. Западные компании прекратили с российскими все контакты, отказывая в ремонте и техническом обслуживании. Как оказалось, за последние годы в РФ и сами научились проводить довольно сложные процедуры осмотра и ремонта, а вот с запасными частями не всё так просто. 

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Спустя год с момента введения жёстких санкций, западные эксперты констатируют, что российские авиакомпании научились обходить большую часть ограничений, предназначенных для отрезания от поставок запчастей. Применяются сложные схемы, когда используются альтернативные источники поставок. В силу ограничений, российские авиакомпании пришли к двум вариантам поддержания самолётов в рабочем состоянии. Во-первых, используются собственные воздушные суда в качестве источников запасных частей. Некоторые компании, например, «Аэрофлот», разобрали новые Airbus A350, чтобы использовать их детали. Однако точное количество таких случаев сложно определить. Это так называемый авиационный каннибализм, который несёт опасность всему флоту, и в будущем способен сильно ограничить потенциал российской авиации. Второй вариант – это серый импорт через страны, не попавшие под санкции. Эксперты изучили базы данных Import Genius и обнаружили, что российские авиакомпании обращаются к импорту из Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и других стран вместо импорта из США, Франции и Германии.

Например, в июне 2022 года компания Casper Aviation из эмирата Умм-эль-Кайвайн поставила российской авиакомпании S7 Airlines электронную часть для управления самолётами Airbus A320 французского производителя Thales за 42 тысячи долларов. Также отмечается, что российские авиакомпании закупили авиационное оборудование в Объединённых Арабских Эмиратах, Таджикистане, Кыргызстане, Китае и Иордании. Среди источников запчастей также фигурируют использованные компоненты, получаемые от разобранных самолётов из других стран. До введения санкций, Россия принимала только детали, сертифицированные в Канаде, США, Евросоюзе или Бермудских островах. Однако теперь российские авиакомпании ищут альтернативные источники запчастей, включая поставки с разобранных самолётов из других стран. Такая ситуация позволяет российским авиакомпаниям поддерживать лётную годность своего воздушного парка и обслуживать пассажиров, несмотря на западные санкции. Однако это также создаёт определённые риски в отношении качества и надёжности запчастей, поскольку не всегда возможно проверить их происхождение и сертификацию.

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Нет никаких сомнений, что западные санкции продолжают оказывать давление на российскую авиационную индустрию, ограничивая доступ к современным запчастям и технологиям. В ответ на это, российские авиакомпании и правительство продолжает искать способы обхода санкций, включая производство необходимых запчастей внутри страны. Эксперты уверены, что для обеспечения долгосрочной устойчивости российской авиационной индустрии необходимо развивать собственные технологические и производственные возможности, чтобы уменьшить зависимость от импорта запчастей и технической поддержки из-за рубежа. Это может включать развитие местных производителей и поощрение инноваций в авиационной отрасли. В целом, западные аналитики констатируют, что российские авиакомпании продолжают находить способы обхода санкции, используя окольные пути и альтернативные источники запчастей. Отдельно отмечается, что введение ограничений может стать триггером к целому ряду фундаментальных изменений. Существует программа, согласно которой в ближайшие годы стартует собственное производство пассажирских самолётов, что станет неприятным сюрпризом для крупных авиационных компаний в США и Европе. 

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#санкции #авиация
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