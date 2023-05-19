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США готовят 6-е поколение стратегической авиации – ракетоносец за $750млн и истребитель за $200 млн
Аппетиты растут, ведь на этот раз стоимость увеличится больше, чем в 2 раза
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Когда дело доходит до закупки вооружений, то США сталкиваются сразу с двумя проблемами: коррупцией среди околовоенных чиновников и непомерными аппетитами промышленников. К примеру, у янки есть весьма неплохой F-22, который относительно успешно справляется с поставленными задачами, вот только жадность и целый ряд инженерных ошибок привели к резкому повышению стоимости одной машины. В итоге даже для Америки такой самолёт невыгоден, а ведь есть ещё F-35, который даже близко не соответствует параметрам 5-го поколения, но продаётся даже лучше, чем горячие пирожки у вокзала. При этом стоимость многоцелевого истребителя такова, что 1 машина обходится от 100 миллионов долларов. В цену обычно включают обучение экипажа, но без учёта строительства специализированной базы, где будет осуществляться технический осмотр и ремонтные работы. Ну а злые языки уверяют, что количество техников и обслуживающего персонала поражает. Якобы, 1 борт требует от 40 человек, которые в режиме 24/7 должны поддерживать все узлы истребителя в рабочем состоянии. 

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В итоге каждый такой самолёт обходится жутко дорого. Представьте себе ситуацию: вы купили новый Chery Tiggo 8 Pro e+ за 4 миллиона долларов. Машина красивая, но действительно дорогая. Заявлен целый ворох продвинутых опций, которые обычно доступны на автомобилях от 80 тысяч долларов. Прошло всего несколько месяцев, и вы начинаете осознавать, что на самом деле чудо китайской инженерной мысли уступает одноклассникам из Европы. Через пару лет начнут появляться проблемы, а инвестиции в ремонт возрастут. И тут вы встречаете знакомого, который за те же 50 тысяч долларов купил себе машину аналогичного класса, выпущенную в Европе, Японии или США (опций будет ощутимо меньше). Мы очень сомневаемся, что вы начнёте проклинать судьбу и рассказывать о своих ошибках. Скорее всего, владелец Chery Tiggo 8 Pro e+ предпочтёт нахвалить машину, ведь ничего другого не остаётся. Примерно такая же ситуация происходит и с F-35. Альтернатив нет, поэтому приходится брать то, что дают. 

Ну а пока обыватели с неподдельным изумлением смотрят на цены самолётов пятого поколения, США уже активно разрабатывают машины следующего поколения. Одним из первых проектов, имеющих все шансы дойти до своего логического завершения, станет стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Разработка началась в далёком 1999 году, а в начале декабря США показали всему миру мощь нового ракетоносца. Слишком близко журналистов к машине не подпускали, а значит на данном этапе у янки нет ни одной готовой модели, способной подняться в воздух. Несмотря на это производитель уже озвучил свои планы, планируя отхватить значительный кусок пирога от военного бюджета. Ожидается, серийное производство B-21 Raider стартует в 2027 году, ну а первое полностью укомплектованное подразделение должно встать на защиту американского неба в 2030. Пентагон сделал заказ сразу на 100 стратегических бомбардировщиков, ну а общая сумма, которую планируют под это выделить, достигнет 200 миллиардов долларов. Таким образом 1 самолёт будет обходиться бюджету в 2 миллиарда долларов, хотя это с учётом инженерных работ и эксплуатации, тогда как предварительная стоимость B-21 Raider заявлена на отметке чуть больше 750 миллионов долларов. 

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Если вам казалось, что истребители текущего поколения жутко дорогие, то само время начать мыслить по-новому, ведь в США уже несколько лет ломают головы над тем, как бы создать что-то ещё более продвинутое. Проект стартовал больше десяти лет назад и называется Next Generation Air Dominance (NGAD). Только инженерные работы без создания прототипа обойдутся бюджету в 9 миллиардов долларов, ну а один истребитель шестого поколения оценивается в 200 миллионов долларов. Вообще, цифра взята с потолка, поскольку была актуальная несколько лет назад. Ну а вы могли слышать о том, что уровень инфляции в США растёт, а значит через 10 лет, когда первый истребитель поднимется в воздух, стоимость его может оказаться в 2 раза выше. На самом деле это далеко не всё, ведь в Пентагоне знают, куда потратить деньги из постоянно увеличивающегося военного бюджета. Эксперты приводят любопытную статистику. Если бы Америка в течение последующих десяти лет направляла бы всего четверть военного бюджета на решение глобальных проблем человечества, то уже к началу 2030 года все мы жили бы в идеальном мире, где не было бы болезней, с доступным образованием и полной гармонией в социальной сфере. Увы, но в США предпочитают рисовать триллионы долларов, отдавая их корпорациям и военным компаниям, ну а мы становимся свидетелями начала холодной войны. На этот раз мир будет разобщён ещё больше, чем в 20-м веке, а решимость янки инвестировать в оружие говорит о том, что там готовы к затяжному противостоянию. 

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#политика #военные технологии #авиация
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