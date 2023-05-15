Не всегда это срабатывает, но наиболее интересные решения уже спасают жизни

Современные российские танки разрабатывались ещё при советской власти, а значит проектам больше 30 лет. При этом немалая часть боевой техники и вовсе выпущена в 80-х годах, а сегодня активно модернизируется, что позволяет увеличить те или иные технические характеристики. В качестве примера можно привести Т-72, который получил более мощный двигатель, усиленную броню, динамическую защиту и многочисленные комплексы наведения. И всё же, даже после этого танк строго следует принципам, созданным многие десятилетия назад, а между тем мы наблюдаем за тем, как сильно изменился характер боевых действий. Прежде всего появились управляемые боеприпасы, которые способны двигаться по нестандартным траекториям, что снижает эффективность правильных углов брони. Кроме того, появляются более эффективные снаряды с урановой начинкой, которые не только имеют более высокую проникающую способность, но и способны выводить из строя электронику. Но даже это не главная проблема, ведь символом СВО стали беспилотники.

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Ну а здесь область применения ограничивается только фантазией самих бойцов и находящимися в распоряжение техническими средствами. Поскольку беспилотников у ВСУ достаточно, то широко применяется весь спектр всевозможных военных хитростей. Так, небольшие дроны могут переносить обычную гранату, тогда как более массивные и вовсе способны взять на борт 82-мм мину или снаряд от РПГ. Защищённость бортов танка повышается путём установки динамической брони, ну а крыша остаётся уязвимым местом. Вы могли видеть многочисленные удары российских дронов по украинской технике, когда небольшой БПЛА точно сбрасывает гранату в люк открытого танка. Точно такие же кадры гуляют по украинским пабликам, а за год обе стороны так хорошо отточили навыки управления беспилотниками, что способны забросить гранату в самую небольшую щель. Всё это ощутимо повышает риски уничтожения техники и смерти экипажа, а значит требуются своевременные и эффективные решения. Похоже, государство и инженеры в конструкторских бюро пока проблемы не видят, поэтому нет ничего удивительного в том, что нелёгкую задачу возложили на свои плечи сами солдаты. Пожалуй, самым простым и очевидным решением можно назвать установку так называемого защитного экрана, который позволяет снизить риски в результате встречи в ударным дроном, остановив кумулятивный снаряд до того, как он ударит в крышку люка.

В теории всё просто, ведь после удара о навесную крышу происходит детонация, а значит смертоносный боеприпас разорвётся вдалеке от бойцов, повышая шансы на выживание. Якобы, после такого подрыва, ударная волна проходит через метр воздушного пространства, что оказывает негативное влияние на пробивающую способность и гасит взрывной эффект. Как оказалось, теория не всегда равна практике, а одной из причин возникших проблем считается попытка приспособить в качестве защитного экрана небольшие конструкции, часто называемые «мангалами». Это простые козырьки, которые с большим трудом закрывают люк и более эффективны против солнечных лучей и каплей дождя, чем против противотанковых снарядов, падающих на головы танкистов. Эксперты отмечают, что подобные конструкции во многих случаях не приводят ни к каким улучшениям, вместо этого создают дискомфорт для экипажа. Отмечается, что должны соблюдаться определённые условия, главным из которых является толщина листов, размер и расстояние до люка.

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Намного лучше, если конструкция состоит из нескольких слоёв и должна закрывать большую часть танка от попадания снарядов. Не менее важно, чтобы сама конструкция была прочной и не мешала танкистам выполнять свои задачи. Ну а оптимальным расстоянием до люка, ниже которого подобные экраны размещать не рекомендуется, считается 1.5 метра. При соблюдении указанных выше условия можно рассчитывать на то, что часть боеприпасов, которая будет падать на головы экипажа, действительно окажется обезврежена. Отдельно отмечается, что единого стандарта нет, а в СВО встречаются как солидные конструкции из плотных металлических листов, так и простенькие «мангалы», больше напоминающие грибочки на детской площадке. Что любопытно, если крыша действительно сделана из прочного металла и хорошо приварена к конструкции танка, то появляется возможность использовать её в качестве дополнительной полки. Туда экипаж складывает личные вещи, воду и многое другое, что в итоге только повышает защитные характеристики. Эксперты полагают, что в будущем защитные экраны станут появляться чаще, пока инженеры на танковых заводах не придумают то, что позволит увеличить защиту крыши, снизив шансы поражения от ударных дронов.