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Ланцет перехватил пальму первенства у Герани – армия РФ сменила тактику применения дронов-камикадзе
Наблюдается также смена тактика использования военной авиации в СВО
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По информации издательства The Economist, за время проведения СВО Украина потеряла около 60 самолётов, что в значительной степени отразилось на боеспособности штурмовой авиации и возможности удерживать воздушное пространство в том или ином регионе. Сложно сказать, насколько вся эта информация соответствует реальности, поскольку Минобороны РФ приводит другие данные, но в любом случае самолёты ВСУ продолжают падать. Сегодня стало известно о попытке ДРГ совершить переправу через Днепр при поддержке со стороны штурмовика Су-25. Как оказалось, самолёт был своевременно замечен при помощи систем РЛС, а после сбит до того, как успел нанести удар по позициям российских войск на левой стороне Днепра. Информации о судьбе пилота нет, ну а в ходе непродолжительного артобстрела украинская ДРГ вернулась на исходные позиции, потеряв в технике и живой силе.  

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Судя по всему, обстановка в воздухе становится всё более горячей, поскольку встречи российской авиации с пилотами НАТО стали происходить всё чаще. К примеру, ВВС ФРГ сообщает о нахождении в международном воздушном пространстве сразу трёх российских бортов. Инцидент случился в районе Балтийского моря, а со стороны РФ без соответствующих сигналов двигались 2 истребителя Су-27 и самолёт радиоэлектронной разведки Ил-20. На перехват выдвинулись штурмовики Eurofighter Германии и Англии, после чего российские пилоты вернулись на место дислокации. Военно-воздушные силы ФРГ жалуются на то, что это уже второй случай за последнее время, а российская сторона ранее не практиковала подобных манёвров в близи границы стран НАТО. Инцидент воспринимается как тревожный сигнал, но в целом обе стороны не выходили за пределы своей юрисдикции. Эксперты полагают, что действия российской авиации стали вынужденным шагом, поскольку американские шпионы постоянно патрулируют границы вдоль Крыма и Балтики. Ну а недавно два российских самолёта были замечены силами воздушно-космической обороны Северной Америки. Оба самолёта находились в зоне действия ПВО США, но не пересекали границы воздушного пространства другого государства. 

Похоже, мы имеем дело с новой стратегией командования РФ, поскольку даже в Украине заметили смену тактики применения боевой авиации. По данным главы пресс-центра сил обороны Таврического направления, Россия использует так называемые тройки, включающие истребители, штурмовики и бомбардировщики. Иногда задействуется и больше трёх самолётов, но суть от этого не меняется. Обычно, несколько целей заходят в зону действия украинской ПВО. Они совершают довольно опасные манёвры, что приводит к активации воздушного щита. При этом оба самолёта не подходят слишком близко, тогда как где-то за пределами действия РЛС скрывается ещё один или несколько бортов. Они ждут, пока украинская ПВО засветится, после чего наносят удары, приводящие к потере техники без поражения российской авиации. Мало того, полностью изменилась логика применения ударных дронов. Так, если раньше беспилотники Герань 3 летели по заданным координатам в небольшом количестве, после чего удавалось перезарядить ПВО, то теперь сразу же после бурного цветения Герани, на позиции украинских сил прилетают Ланцеты.

За несколько месяцев ВСУ научилось справляться с массовыми дронами-камикадзе, но оказались не готовы к повторной атаке при помощи высокоточных беспилотников. Глава пресс-центра сил обороны Таврического направления предпочёл воздержаться от точных цифр, умалчивая о потерях, но в сети появляется всё больше доказательств тому, что Ланцеты перехватывают у Гераней пальму первенства. Всё дело в том, что семейство беспилотников Герань не способно к корректировке курса по время полёта, тогда как Ланцет пусть и не может похвастать высокой автономностью, обладает высокой точностью наведения и позволяет изменить направление удара в любой момент. Кроме того, Ланцет не такой заметный, а на фоне громких и более крупных Гераней проходит мимо украинских радаров. Ну а пока украинская ПВО перезаряжается, именно российские беспилотники наносят удары по военным объектам ВСУ. 

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#сво #военные технологии #авиация
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13:11
Так в WoT Абрамсов в ветке нету - вот поэтому танкисты недостаточны хороши)
Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
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